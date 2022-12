﻿Hannovers Regionspräsident Steffen Krach: „Wünsche mir in Zukunft mehr Digitalangebote“

Am frühen Sonntagabend gegen 18.20 Uhr haben Region und Stadt Hannover gemeinsam den Ausfall des Schulunterrichts wegen Blitzeis bekannt gegeben. Berufstätige Eltern sollten so möglichst viel Zeit haben, die Betreuung ihrer Kinder zu organisieren, sagt Regionspräsident Steffen Krach am Montag.

Ausfall wegen Blitzeis: Am Montag ist in der Region Hannover der Schulunterricht ausgefallen. Die Entscheidung fiel schon am frühen Sonntagabend, damit berufstätige Eltern die Betreuung ihrer Kinder regeln konnten.

Hannover. Gegen 18.20 Uhr am Sonntagabend hatte die Region Hannover die Öffentlichkeit über den Schulausfall am Montag informiert: „Witterungsbedingt fällt der Präsenzunterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in der gesamten Region Hannover einschließlich der Landeshauptstadt Hannover am Montag, 19. Dezember, aus“, hieß es im Wortlaut der Mitteilung. Und: Wegen der Wetterlage habe die Feuerwehr der Stadt Hannover empfohlen, den Präsenzunterricht auszusetzen. Hintergrund sei, dass der Deutsche Wetterdienst für die Region Hannover in der Nacht von Sonntag und in den frühen Morgenstunden des Montags gefrierenden Regen mit Glatteisbildung prognostiziert habe.

Wünscht sich mehr Digitalangebote für Schulen: Regionspräsident Steffen Krach (SPD). © Quelle: Nancy Heusel

„Das sind die Experten, auf die haben wir gehört“, sagte Regionspräsident Steffen Krach (SPD) am Montag. Er betont, Region und Stadt hätten am Sonntag gemeinsam entschieden, den Ausfall des Unterrichts zu beschließen. „Die Zeiten sind vorbei, in denen wir getrennt vorgehen und am Ende im Umland andere Regeln gelten als in der Stadt.“ Am späten Sonntagnachmittag habe er final noch einmal direkt mit Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) telefoniert und die Dezernenten-Absprachen bestätigt.

Eltern sollten ausreichend Zeit für Kinder-Organisation haben

Denn zuvor hatten sich auf Seiten der Region Cora Hermenau (Öffentliche Gesundheit und Sicherheit) und bei der Stadt Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski über die gemeinsame Vorgehensweise verständigt. Über die Medien und in den sozialen Netzwerken haben Region und Stadt Hannover dann zeitlich parallel die Öffentlichkeit über den Unterrichtsausfall informiert. „Wir wollten die Eltern so früh wie möglich in Kenntnis setzen, nicht erst am Montagmorgen um 6.30 Uhr. Eltern sollten so Zeit bekommen, eine mögliche Betreuung für ihre Kinder zu organisieren“, so der Regionspräsident weiter. Für Schüler, die dennoch zur Schule gefahren waren, hat es ein Betreuungsangebot gegeben.

Die Schule stattfinden und Eltern selbst entscheiden zu lassen, ob sie ihre Kinder am Montag zur Schule schicken, sei nicht in Frage gekommen, Grund: Kinder, die zu Hause geblieben wären, hätten Unterrichtsstoff verpasst. „Es ist allerdings auch schwer eine Lösung zu finden, die allen gerecht wird“, so Krach weiter. Für die Zukunft wünsche er sich, dass Schulen bei einem Ausfall wie am Montag dann verstärkt Digitalunterricht anbieten. „Wenn das organisatorisch möglich ist für die Lehrerschaft. Durch Corona wissen wir ja grundsätzlich, wie es geht.“