Der Vorschlag der Stadt Hannover, beim Schulbiologiezentrum zu sparen, ist von Anfang an nicht gut angekommen. Nun hat sich auch der Schulausschuss in seiner Sitzung für den Erhalt des Zentrums ausdrücklich stark gemacht.

Hannover. Quer durch alle Parteien haben sich am Mittwochabend im Schulausschuss der Stadt Hannover die Politikerinnen und Politiker für den Erhalt des Schulbiologiezentrums in seiner gegenwärtigen Form stark gemacht und sich damit gegen die Sparpläne der Verwaltung gestellt. Die Stadt hatte im Zuge ihrer Sparbemühungen Einschnitte bei der Gärtnerei vorgeschlagen, unter anderem sollten die Gewächshäuser abgerissen werden. Die Vorstöße der Verwaltung hatten zu einem Sturm der Entrüstung geführt, auch in der Einwohnerfragestunde des Schulausschusses wurde Kritik von Mitarbeiterinnen laut. Am Nachmittag hatten bereits auf Initiative von Verdi zahlreiche Unterstützer vor dem Neuen Rathaus für den Erhalt des Zentrums demonstriert.