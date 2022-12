﻿Eishockey-Open-Air: Polizei schnappt Ticketbetrüger auf frischer Tat

So feiern Flüchtlinge aus der Ukraine in Pattensen Weihnachten

Ukrainische Flüchtlinge, die derzeit in Pattensen-Hüpede leben, bereiten sich auf das Weihnachtsfest in der Fremde vor. Sie wollen dabei gern Traditionen ihrer deutschen Gastgeber übernehmen. In der Ukraine feiert man Weihnachten nicht so groß.