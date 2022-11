﻿Sehbehinderte erspürt kleinste Tumore in der Brust

Blinde und sehbehinderte Frauen werden in Berlin zu medizinisch taktilen Untersucherinnen (MTU) ausgebildet. Diese können kleinste Brustkrebstumore ertasten, also möglichst, bevor sie zu streuen beginnen. Eine der MTU ist die sehbehinderte Martina Wolter aus Nienburg, die auch in hannoverschen Frauenarztpraxen arbeitet.

Zum Vergleich: Tumore wie die große Holzkugel können Frauen im Selbstversuch ertasten, die drei anderen Tumore in Holzkugelgröße ertasten Frauenärztinnen und -ärzte. MTU wie Martina Wolter können Tumore in der Größe der pinken Kugeln ertasten.

Hannover. Es sind zum Teil nur winzig kleine Bewegungen, die Martina Wolter auf und um die Brust der Patientin vollführt. Dabei tastet sich die sehbehinderte Frau mit Hilfe von Längsstreifen vor, die sie vorher über die Brüste der Frau geklebt hat. Patientin Anna W. hat eine kleine Körbchengröße und ist den Anamesebogen zuvor schnell mit Martina Wolter durchgegangen. So dauert es insgesamt nur etwas über eine halbe Stunde, bis sie sich mit einem beruhigenden Gefühl wieder anziehen kann. „Nichts gefunden.“

„Wenn jemand etwas findet, dann Frau Wolter“, dachte sich Anna W., nachdem ihre Frauenärztin Andrea Berning-Haag ihr von der medizinisch taktilen Untersucherin (MTU) erzählt hatte. Die MTU sind blind oder sehbehindert und haben gleichzeitig einen außergewöhnlichen Tastsinn. Sie können also kleinste Knötchen in der Brust erspüren, die weder die Frauenärztin noch die Patientin während der Selbstuntersuchung ertasten könnte.

Früherkennung kann Leben retten

Dabei ist dies besonders wichtig. Denn jährlich erkranken in Deutschland 70.000 Frauen an Brustkrebs. Da diese tückische Krebsart zur Streuung neigt, kann die Früherkennung lebensrettend sein. „Die medizinisch-taktile Untersuchung ersetzt aber nicht das Mammographie-Screening“, sagt Martina Wolter. Das sei wichtig zu wissen. Allerdings wird dieses Screening als gesetzliche Vorsorgeleistung für Frauen zwischen 50 bis 69 nur alle zwei Jahre angeboten. „Ich empfehle die taktile Untersuchung einmal im Jahr“, so die 52-Jährige; man solle ohnehin jede Möglichkeit zur Vorsorge und zur Früherkennung nutzen.

29 Untersuchungen wöchentlich leistet Martina Wolter in drei Praxen, das Prozedere dauert zwar länger als die Mammographie, ist aber laut Anna W. „sehr viel angenehmer, weil schmerzfrei. Da wird nichts bis zum Anschlag eingeklemmt“. Nach der taktilen Untersuchung kommen den Patientinnen bei Martina Wolter höchstens Tränen der Erleichterung. „Manche sagten hinterher, dass sie einfach nur froh sind, dass ich nichts gefunden habe.“ Denn gerade bei Frauen, die erblich vorbelastet sind, ist die Angst vor dem Brustkrebs oft sehr belastend.

„Es ist gut, dass er so früh gefunden wird“

Eine gewisse Belastung spürt natürlich auch Martina Wolter, wenn sie einen Knoten ertastet, der dort nicht hingehört. „Gleichzeitig ist es gut, dass er so früh gefunden wird.“ Dann wird sofort die Frauenärztin oder der Gynäkologe informiert. Die weitere Diagnostik und Behandlung kann beginnen. Ein wenig bedauerlich ist für Nienburgerin, nicht zu wissen, ob dann wirklich alles gut wird. „Als Physiotherapeutin wusste ich, wie es den Patienten und Patientinnen ging, die konnte ich während der Behandlung begleiten. Man macht sich ja schon Gedanken“, sagt sie.

Besprechen sich: Frauenärztin Dr. Andrea-Berning Haag und Martina Wolter. © Quelle: Katrin Kutter

Martina Wolter ist von Geburt an sehbehindert. „Laut meinem Augenarzt habe ich noch ein Sehvermögen von 0,5 Prozent“. Die gelernte Physiotherapeutin hat sich davon nie beeinträchtigen lassen. „Schon als Kind brauchte ich Action, tobte herum“ – und schlug sich dabei die Knie auf wie alle anderen Freundinnen und Freunde in Nienburg auch. Wie bei allen anderen auch kam nach dem Abitur die große Frage: „Was nun?“ Nach einem „kurzen Abstecher in die Juristerei als angehende Rechtspflegerin“ kam für sie eines nicht in Frage: ins Büro gehen, „den ganzen Tag sitzen“.

Im Berufsförderungswerk Mainz – Bildungsinstitut für Gesundheit und Soziales – werden Sehbehinderte gemeinsam mit Sehenden zu Physiotherapeuten ausgebildet. „Das habe ich dann gemacht.“ Gute Jobs in mehreren Praxen folgten.

Stieß sie mit ihrer Behinderung an ihre Grenzen? „Ich nicht“, sagt sie ganz selbstbewusst. Aber einer ihrer Arbeitgeber dann schon. „Der meinte besser zu wissen als ich, was gut für mich ist.“ Bei einem Umbau wurde sie „in so ein Zimmer weit ab vom Schuss“ gedrängt, ohne dass man zuvor Rücksprache mit ihr gehalten hatte. Wolter wechselte die Praxis und hatte fortan wieder viel Spaß im Beruf – „bis das böse C kam“.

Stipendium für die Ausbildung

Die Corona-Pandemie sorgte für weniger Arbeit und mehr Zeit, darüber nachzudenken, was es noch alles so gibt im Leben. „Ich brauchte mal wieder Veränderung.“ Da hörte sie „von discovery hands, die als einzige die Ausbildung sehbehinderter Frauen zur MTU anbieten“. Martina Wolter bewarb sich bei den „Entdeckungshänden“, wurde nach Berlin eingeladen – und erhielt sogar ein Stipendium von dem Sozial- und Integrationsunternehmen. Die Ausbildung dauerte zehn Monate, dazu gehören auch Praktika in gynäkologischen Praxen. Wie bei der Frauenärztin Andrea Berning-Haag, die die Taktile Untersuchung durch Martina Wolter seit deren erfolgreichem Ausbildungsende im Mai auch anbietet.

Tastsinn: Martina Wolter ist blind und hat die Taktilographie zur Brustkrebsfrüherkennung erlernt. © Quelle: Katrin Kutter

Die Kosten der Taktilen Brustuntersuchung werden laut „discovering hands“ derzeit von 32 gesetzlichen Krankenkassen sowie allen Privatversicherungen übernommen. Bei erblichen Vorbelastungen sollte auch bei jenen Kassen nach der Kostenübernahme gefragt werden, die die Leistung bisher nicht anbieten. Für Selbstzahlerinnen kostet die Untersuchung, die 30 bis 60 Minuten dauert, zwischen 52 bis 65 Euro.

Von Petra Rückerl