﻿Greenpeace-Aktivisten verhüllen den Landtag: SEK räumt das Dach und entfernt Banner

Hannover

Das Dach auf dem Landtag wird am Mittwochmittag geräumt, die Banner entfernt.

Banner, vom Dach des Plenarsaals entrollt, dazu ein meterhohes Absperrband um den niedersächsischen Landtag: Effektreich hat Greenpeace am Mittwochmorgen in Hannover gegen die geplante Gasförderung vor Borkum protestiert. Am Mittag wurde das Dach durch die Polizei geräumt.

