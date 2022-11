﻿Zwei Senioren retten sich aus brennendem Haus in Ahlem

Die Feuerwehr ist am Sonntag zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in Ahlem ausgerückt. Aus dem Obergeschoss drang dichter Rauch. Die Bewohner im Alter von 91 und 92 Jahren konnten sich retten.

Im Einsatz: Die Feuerwehr Hannover löscht in Ahlem einen Zimmerbrand.

Hannover. Ein älteres Ehepaar (91, 92) konnte sich am Sonntagmorgen aus seinem brennenden Haus retten. Der 92-Jährige und seine ein Jahr jüngere Ehefrau saßen gerade am Frühstückstisch, als Passanten sie auf den Brand aufmerksam machten. Die Senioren konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Passanten verständigten die Bewohner

Wie die Feuerwehr mitteilt, bemerkten Passanten, dass gegen 9.25 Uhr Rauch aus einem Fenster im Obergeschoss des Hauses an der Mönckebergalle drang. Sie verständigten die Bewohner und auch die Rettungskräfte. Aus bisher ungeklärter Ursache hatte in einem Arbeitszimmer Mobiliar gebrannt. Die Räume wurden durch den Brandrauch stark in Mitleidenschaft gezogen, sind im Untergeschoss aber weiter bewohnbar.

Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Maren Tinz