Bewohnerinnen und Bewohner im Seniorenzentrum Lotte-Lemke-Haus haben gemeinsam mit dem Theatrio und dem Schaniertheater Vogelscheuchen gebastelt und im Café Lottes mit einer kleinen Showeinlage vorgestellt.

Hannover-Vahrenwald. Reisigbesen benutzt heutzutage ohnehin kaum noch jemand – also kann man auch Vogelscheuchen daraus basteln. Ein Experiment im AWO-Seniorenzentrum Lotte-Lemke-Haus in Vahrenwald hat gezeigt: So etwas kann richtig Spaß machen und Kreativität freisetzen.