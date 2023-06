﻿Sexueller Übergriff im Zug: Bundespolizist in Zivil stellt Täter

Hannover/Hildesheim. In einem Regionalzug hat ein 52-Jähriger eine junge Frau sexuell belästigt. Dabei hatte er aber wohl nicht damit gerechnet, dass auch ein Bundespolizist in Zivil im Zug reiste. Der Beamte nahm den Mann vorläufig fest – wurde dann aber von einem weiteren Mann noch beleidigt.

Zu dem sexuellen Übergriff kam es nach Angaben der Bundespolizei am Mittwoch, 7. Juni, gegen 16 Uhr. Der Beamte war auf dem Heimweg, als er bemerkte, dass eine 18-Jährige weinte und laut darum bat, einen Mann am Aussteigen in Elze zu hindern. Der Polizist gab sich zu erkennen und fand heraus, dass der 52-Jährige, der Frau zweimal gegen ihren Willen in den Intimbereich gefasst hatte.

Mann wird bereits gesucht

Bei der Kontrolle der Personalien stellte sich heraus, dass der Mann bereits gesucht wird. Wegen des Erschleichens von Leistungen musste er noch eine Geldstrafe begleichen. Die konnte er zwar bezahlen, verließ die Wache aber gleich mit zwei weiteren Strafanzeigen im Gepäck: Neben sexueller Belästigung wird nun auch wegen Vertstoßes gegen das Betäunungsmittelgesetz ermittelt. Denn die Beamtinnen und Beamten auf dem Hildesheimer Bundespolizeirevier fanden bei ihm auch noch eine geringe Menge Marihuana.

Einem weiteren Mann droht ebenfalls ein Verfahren: Er hatte den Bundespolizisten bei der Maßnahme gestört und beleidigt.

