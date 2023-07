Gastronomie

Nachdem die Stadt Hannover dem Inhaber der Shishabar „Aura“ wegen mutmaßlich schlechter Luft in seinem Lokal untersagt hat, Wasserpfeifen anzubieten, will Bassem Hasso (38) nun vor Gericht ziehen. Weil in der Lounge nicht mehr gequalmt werden darf, brechen dem Gastronomen inzwischen die Umsätze weg.

