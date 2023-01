﻿Hannover: Silvester-Feuerwerk zerstört Bücherschrank am Davenstedter Markt

Der Bücherschrank am Davenstedter Markt in Hannover ist an Silvester in Flammen aufgegangen. Laut Polizei war vermutlich ein Feuerwerkskörper der Grund, sie sucht Zeugen. Exemplar und Inhalt wurden so stark beschädigt, dass Ersatz her muss – und das wird teuer.

Hannover. Der Jahreswechsel 2022/2023 hat Feuerwehr und Polizei in Hannover gehörig gefordert. An zahlreichen Stellen brachen Brände aus – teils aus Versehen, manchmal aber auch absichtlich. Getroffen hat es unter anderem auch den Bücherschrank am Davenstedter Markt. Das Holzkonstrukt wurde durch Flammen und Löschwasser völlig zerstört. Der Bezirksrat strebt jetzt einen Ersatz an, gleichzeitig sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

Der Alarm lief in der Nacht zu Neujahr gegen 2.15 Uhr auf, die Freiwillige Feuerwehr Linden rückte an. „Der Bücherschrank fing auf noch ungeklärte Art und Weise an zu brennen“, sagt Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. „Vermutlich handelte es sich aber um einen Feuerwerkskörper.“ Die Einsatzkräfte löschten den Brand, allerdings wurden Inhalt und Schrank stark beschädigt. Außerdem kippten Unbekannte das Exemplar im Nachgang um, die verbrannten Bücher liegen seitdem wild verteilt auf dem Boden.

Verkohlt und aufgeweicht: Die Bücher aus dem Schrank am Davenstedter Markt liegen wild auf dem Boden verteilt. © Quelle: Frank Tunnat

Bücherschrank abgebrannt: Polizei ermittelt

„Wir haben am Tatort Spuren gesichert“, sagt Shapovalova weiter. Konkrete Hinweise auf Verdächtige gebe es bislang aber keine. Ebenso offen ist, ob der Bücherschrank gezielt angesteckt wurde oder versehentlich beispielsweise durch eine fehlgelenkte Rakete getroffen wurde. Eine Spendenpatin erstattete Anzeige gegen unbekannt. Shapovalova: „Ermittelt wird derzeit wegen Sachbeschädigung.“ Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer (0511) 109 39 20.

Schon jetzt ist klar, dass der Schrank ersetzt werden muss. „Eine Reparatur ist nicht möglich“, sagt Stadtsprecherin Anja Menge. Rund 3600 Euro kostet ein Exemplar, die Rechnung muss der Bezirksrat Ahlem-Badenstedt-Davenstedt zahlen. „Ich werde mich für einen neuen Bücherschrank einsetzen“, sagt dessen Bezirksbürgermeister Rolf Schulz (SPD). Noch im Januar soll es erste Gespräche zur Finanzierung unter anderem mit den Fraktionschefs geben. Wann der Ersatz am Davenstedter Markt stehen könnte, kann derzeit aber noch niemand sagen.