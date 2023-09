﻿So ergeht es Riku Rajamaa ohne seine Band Sunrise Avenue

Viele Jahre war er mit der Band Sunrise Avenue unterwegs, seit gut einem Jahr bewegt sich Riku Rajamaa (47) musikalisch auf Solopfaden. Bei Radio ffn hat der Finne erzählt, wie es allein auf der Bühne ist und welchen deutschen Spruch er nicht aus dem Kopf bekommt. Wir waren dabei!

Hannover. Also dieser Mann ist genau das Gegenteil von einem gestressten Künstler: Ganz gemach hat sich Riku Rajamaa (47) bei seinem Studiobesuch bei Radio ffn eingegroovt und eingesungen, seine Gelassenheit wirkte irgendwie beruhigend. Vielleicht war es auch einfach nur etwas früh am Tage für den Musiker und seine Stimme, die wollte nämlich nicht gleich so wie er. „Ich glaube, die Klimaanlage im Hotelzimmer war gar nicht gut“, so der 47-Jährige, der sich mehrmals räuspern und was trinken musste, ehe sein Song „Remember to forget“ zu seiner Zufriedenheit aufgezeichnet war.