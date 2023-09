﻿So ergeht es Riku Ramajaa ohne seine Band Sunrise Avenue

Hannover. Also dieser Mann ist genau das Gegenteil von einem gestressten Künstler: Ganz gemach hat sich Riku Rajamaa (47) bei seinem Studiobesuch bei Radio ffn eingegroovt und eingesungen, seine Gelassenheit wirkte irgendwie beruhigend. Vielleicht war es auch einfach nur etwas früh am Tage für den Musiker und seine Stimme, die wollte nämlich nicht gleich so wie er. „Ich glaube, die Klimaanlage im Hotelzimmer war gar nicht gut“, so der 47-Jährige, der sich mehrmals räuspern und was trinken musste, ehe sein Song „Remember to forget“ zu seiner Zufriedenheit aufgezeichnet war.

Die meisten dürften den Finnen noch aus seiner Zeit als Leadgitarrist der Band Sunrise Avenue kennen, da hat er viele, viele Jahre an der Seite von Frontmann Samu Haber (47) gerockt und Hits wie „Hollywood Hills“ und „Fairytale gone bad“ produziert. Ziemlich genau ein Jahr nach dem letzten Konzert der Gruppe ist Rajamaa nun auf Solopfaden unterwegs. Ob er das bereut hat, wollte Moderator Klaas Scholtalbers (33) von dem Musiker wissen. „Nein, es war ja meine Entscheidung“, betonte er.

Hatten eine gute Zeit im Studio: Riku Rajamaa (links) stellte sich den Fragen von Klaas Scholtalbers. © Quelle: Mirjana Cvjetković

Allerdings war es neu, so auf sich allein gestellt zu sein. Nicht nur, weil man den Backstagebereich nicht mehr mit Bandkollegen teilen muss. „Ich mochte es, nach einem Konzert allein mit meinen Gedanken zu sein“, erzählte der 47-Jährige, „auch wenn es zunächst gewöhnungsbedürftig war.“ Wenn er jetzt auf der Bühne steht – gerade endete seine Solotour im Hamburger Club Logo –, „bekommen die Songs eine ganz andere Bedeutung, weil sie die alleinige Aufmerksamkeit haben“.

So allein mit seiner Gitarre vor dem Publikum fühlt er sich manchmal splitterfasernackt. „Es ist eben die reinste Art eines Auftritts“, erläutert der Gitarrist. Und ergänzt lachend: „Ed Sheeran hat das gut drauf.“ Bei seinen Gigs entdeckt Rajamaa hin und wieder bekannte Fangesichter aus Sunrise-Avenue-Zeiten, „aber auch ganz viele neue. Jeder ist willkommen und ich danke allen, die mir ermöglichen, dass ich auftreten kann.“

Er verriet, dass er Popmusik mag und auch früher schon gern was von Madonna (65) und Michael Jackson (†50) gehört hat, „während andere Gitarristen mehr auf Iron Maiden und Metallica gestanden haben“. Es war ein kurzweiliger Talk, in dem er dann noch offenbarte, welche deutsche Phrase er nicht mehr aus dem Kopf bekommt: „Himmel, Arsch und Zwirn.“ Interessant ...

