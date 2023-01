﻿So erinnern sich Karstadt-Kaufhof-Kundinnen an das Einkaufserlebnis in Hannover

Sechs von einstmals sieben Karstadt-Kaufhof-Häusern in Hannover sind geschlossen, noch in diesem Jahr wird der Galeria-Standort an der Marktkirche abgerissen. Aber vor allem langjährige Kundinnen verbinden mit den Häusern nur Gutes. Wir haben sie auf ein Pläuschchen im Galeria-Restaurant getroffen.

Im Dachrestaurant des einzig verbliebenen Galeria-Hauses: Die Schwägerinnen Christa Michalak (links) und Christel Weidner schwelgen in Erinnerungen an die alten Zeiten bei Karstadt und Kaufhof.

Hannover. „Ach, das ist schon schade, dass Karstadt und Kaufhof so viele Häuser geschlossen haben“, entfährt es der 85-jährigen Christel Weidner. „Wenn ich eingekauft habe in der Innenstadt, dann am liebsten in diesen Kaufhäusern.“ Die Vielfalt der präsentierten Waren sei so groß gewesen, alles gab es unter einem Dach. „Meistens war ich bei Karstadt“, sagt sie. Aber seit das ehemalige Karstadt-Haupthaus geschlossen ist, geht sie mit Schwägerin Christa Michalak gerne in das Dachrestaurant von Galeria-Kaufhof am Hauptbahnhof.

Galeria Karstadt-Kaufhof: In Hannover noch ein Haus übrig

Sieben Häuser hatten die beiden Warenhauskonzerne einst in Hannover. Nach und nach wurden alle geschlossen. Seit einer Woche ist nur noch ein einziges Haus geöffnet. Seniorin Weidner ist zwar nur noch selten in Hannover, seit sie zur Schwägerin nach Nordstemmen gezogen ist, aber wenn beide in die Landeshauptstadt fahren, dann geht es zum Mittagessen in das Büfett-Restaurant. Es ist ja auch so praktisch. „Wir hatten Arzttermine, aber dann konnten wir mit dem Auto in die Tiefgarage von Kaufhof und mit dem Aufzug bis ins Restaurant fahren“, schwärmt Michalak.

Ganz andere Gründe für den Restaurantbesuch hat Bettina Schröter. Die 58-Jährige ist mit ihrer Patentochter und deren Eltern ins Kaufhof-Dachgeschoss gekommen. „Hier kann man preiswert essen, und die Kleinen haben eine eigene Ecke zum Spielen – wo gibt es so etwas schon in anderen Restaurants?“, fragt sie. Etwa einmal pro Woche sei sie bei Kaufhof, meist zum Frühstück. „Das ist gut und nicht zu teuer“, sagt die Enercity-Angestellte und lacht herzlich.

Treue Kundinnen schätzen die Warenvielfalt

Handelsexperten prognostizieren seit Jahren das Ende des klassischen Kaufhauses. Alles unter einem Dach – für solche Konzepte sinke die Kundennachfrage in den Innenstädten, heißt es. Die Mischsortimente von Warenhäusern böten weder die Tiefe noch die Breite des erhofften Warenangebots. Das große Galeria-Haus am Hauptbahnhof aber ist an diesem Freitagmittag gut gefüllt. Und wer mit den Menschen spricht, der erfährt: Genau die Warenvielfalt ist es, die sie weiterhin anzieht.

„Ich liebe das Einkaufserlebnis“: Bettina Schröter im Galeria-Dachrestaurant. © Quelle: Nancy Heusel

„Galeria ist auch heute noch meine erste Adresse für Einkäufe in Hannover“, sagt die 58-jährige Schröter. Angebote vergleichen, Produkte anfassen und fühlen, statt sie im Internet zu kaufen – das ist ihr wichtig. „Ich liebe das Einkaufserlebnis“, sagt sie. „Es ist immer ein bisschen auch ein Freizeiterlebnis.“ Und das über Generationen. „Mein Vater hat 50 Jahre lang im Kaufhaus eingekauft, vor allem bei Karstadt, und meine Oma eigentlich auch schon.“

„Kleidung, Parfüm, Töpfe, Sportkleidung, Bettwäsche“

Eine Mittfünfzigerin aus Ricklingen, die mit Zigarette und Kaffee eine Einkaufspause im Galeria-Restaurant macht, zählt auf, was sie alles im Kaufhof besorgt: „Kleidung, Parfüm, Töpfe, Sportkleidung für die Kinder, auch Bettwäsche.“ Und auch sie sagt: „Natürlich trauere ich der Vielfalt der Kaufhäuser in Hannover hinterher. Ich bin sonst immer zuerst zu Kaufhof gegangen, danach zu Karstadt zum Vergleichen – das geht jetzt nicht mehr.“ Internetshopping komme für sie nicht infrage: „Auf den Bildern sieht alles gleich aus – ich muss die Dinge anfassen.“

Gilt als einer der profitabelsten Galeria-Standorte in Norddeutschland: Das einstige Kaufhof-Flaggschiffhaus am Ernst-August-Platz. © Quelle: Nancy Heusel

Da ist es beruhigend, dass trotz der Schließungsorgie der vergangenen Jahre zumindest das große Haus am Hauptbahnhof geblieben ist. Und auch wenn die Branche mit weiteren Einschnitten im Galeria-Konzern rechnet, der seit November erneut unter staatlichem Schutzschirm steht, so deutet aktuell doch nichts darauf hin, dass bei diesem letzten hannoverschen Kaufhaus der Rotstift angesetzt werden könnte. Der verbliebene Galeria-Flaggschiffstandort am Ernst-August-Platz gilt als einer der profitabelsten in Norddeutschland.

Zweimal Sport-Scheck – bleibt das so?

Sorgen bereitet höchstens noch die Zukunft der beiden Sport-Häuser. Seit Karstadt-Sports mit Sport-Scheck zusammengelegt wurde, finden sich zwei identisch gebrandete Häuser mit sehr ähnlichem Sortiment nur 200 Meter Luftlinie voneinander entfernt an der Großen Packhofstraße und der Osterstraße. Ob hier in Kürze ein weiterer Auszug drohen wird, dazu gab es am Freitag erneut keine Informationen.

Karstadt-Haus steht weiter leer

Auch zum einstigen Karstadt-Haupthaus am Schillerdenkmal, das seit Oktober 2020 geschlossen ist, gibt es keine bekannten Perspektiven. Der Eigentümer, der Braunschweiger New-Yorker-Inhaber Friedrich Knapp, lässt es lieber leer stehen, als öffentlich über Nachnutzungskonzepte zu diskutieren.

Klar ist einzig, wie es mit dem ehemaligen Kaufhof-Gebäude zwischen Oster- und Schmiedestraße weitergeht. Immobilieneigentümer Signa will den Siebzigerjahrebau mit seiner Horten-Kachelfassade ab Herbst abreißen. An seiner Stelle soll ein Neubau folgen, der im Erdgeschoss Handel und darüber einen Mix aus Wohnen, Büro und Freizeit bietet.