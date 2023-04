﻿„Öffis“ an Ostern: So ändern sich die Fahrpläne bei Üstra und Regiobus an den Feiertagen

Von Karfreitag bis Ostermontag: Wer an den Feiertagen in der Region Hannover mit Bus und Bahn unterwegs ist, muss sich im Vorfeld informieren, wann die „Öffis“ fahren. Üstra und Regiobus passen ihre Fahrpläne über Ostern an. Das gilt auch für den Nachtsternverkehr und den Rufbusservice Sprinti.

Hannover. Zwei kurze Arbeitswochen: Aber Ostern hat nicht nur eine direkte Auswirkung auf wohl fast alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Region Hannover. Die Feiertage von Karfreitag, 6. April, bis Ostermontag, 10. April, beeinflussen auch die Gestaltung der Fahrpläne im hiesigen Öffentlichen Personennahverkehr. Üstra und Regiobus fahren nicht so oft wie üblich.

So verkehren die Busse von Regiobus an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag jeweils nach dem Sonntagsfahrplan, an Karsamstag nach dem regulären Fahrplan. In der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag gibt es keinen Nachtsternverkehr, stattdessen wird der Rufbusservice Sprinti zu den Zeiten des regulären Donnerstagsfahrplans angeboten.

Hannover: So fahren Regiobus und Üstra an Ostern

An Karsamstag verkehrt der Sprinti regulär, am Ostermontag nach dem Sonntagsfahrplan. An Karfreitag gilt das Angebot für Sehnde von 5 bis 4 Uhr sowie für Wedemark und Springe von 8 bis 4 Uhr. An Ostersonntag sind die Servicezeiten für Sehnde von 5 bis 4 Uhr, für Wedemark von 8 bis 4 Uhr und für Springe von 8 bis 5 Uhr. Nachtliner und Ruftaxen verkehren in den Nächten auf Karsamstag sowie auf Ostersonntag und Ostermontag wie gewohnt.

Auch die Üstra führt in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag keinen Nachtsternverkehr durch – wie auch in der Nacht von Ostermontag auf Dienstag, 11. April. Von Karfreitag auf Karsamstag sowie von Karsamstag auf Ostersonntag wird der Nachtsternverkehr wie gewohnt angeboten, in der Nacht auf Ostermontag gibt es dieses Angebot zusätzlich – verkehrt wird wie in normalen Nächten von Samstag auf Sonntag.

Für die Stadtbahnen und Busse der Üstra gilt ansonsten an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag der Sonntagsfahrplan, an Karsamstag der übliche Samstagsfahrplan.