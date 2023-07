﻿Spaziergang: So fühlen sich Fußgänger von rabiaten Radfahrern belästigt

Hannover. Erst kürzlich wieder wollte die Südstädterin Maren Elste aus ihrem Gartentor auf den Bürgersteig treten. Doch unvermittelt sei ein Radfahrer auf dem Gehweg an ihr vorbeigerast: in hohem Tempo, ohne Licht. Das, sagt Elste, jage Fußgängern nicht nur unnötig einen Schrecken ein. Das sei auch richtig gefährlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fußgänger fühlen sich von Radfahrern bedrängt

Aber kein Einzelfall. Die 78-jährige Leserin hat kürzlich in der Redaktion angerufen und sich beklagt, dass es immer schlimmer werde mit den Menschen auf den Rädern in der Stadt. Nicht mit allen: Viele verhielten sich vorbildlich und korrekt. Aber aus Sicht einer Hannoveranerin, die sich viel zu Fuß durch ihre Stadt bewege, nehme die Zahl der rücksichtslosen, rüpeligen Zweiradnutzer inzwischen spürbar zu, die Regeln brechen und nichtmal ein Schuldbewusstsein zu haben scheinen, sagt Elste.

Also haben wir uns zu einem kleinen Spaziergang getroffen. Einer der Hotspots: Die Marienstraße auf der Straßenseite von Gartenkirche und Rewe-Markt. Teils fahren die Radnutzenden hier mit hohem Tempo. Und wenn ihnen jemand entgegenkommt, dann weichen sie sich aus, indem sie den Gehweg nutzen. „Man muss als Fußgänger in der letzten Sekunde zur Seite springen, um nicht umgefahren zu werden“, sagt Elste. „Ich glaube, die Radfahrer fühlen sich manchmal wie die Könige der Straße“, sagt sie empört.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anstrengend für die schwächsten Verkehrsteilnehmer

Die 78-Jährige ist keine ängstliche Frau. Im Gegenteil: Sie kann ganz schön resolut werden. Bis vergangenes Jahr sei sie selbst Rad gefahren, sagt sie – dann aber sei es ihr zu wild geworden auf den Radwegen. Aber seit sie vermehrt zu Fuß geht, merke sie, wie anstrengend es für diejenigen geworden ist, die als „schwächste“ Verkehrsteilnehmer gelten.

Die Fahrradstaffel der Polizei kontrolliert zwar Radfahrende regelmäßig – aus Sicht einiger Fußgänger aber nicht intensiv genug. © Quelle: Ole Spata/dpa (Archiv)

Der Zweiradverkehr sei in den letzten Jahrzehnten schneller und leiser geworden, so empfindet es Frau Elste. Vor allem die E-Bikes und Pedelecs hätten dazu beigetragen: Sie fahren zwar mit dem Tempo von Mofas, sind aber nahezu lautlos. „Ohne Kennzeichen an Rädern und E-Bikes ist die Anonymität größer“, findet sie. Wer mit einem Auto einen Unfall baue, werde über das Kennzeichen als Verursacher ausgemacht. Bei einem Fahrrad sei das nicht so leicht. Die Farbe des Rahmens oder das Aussehen des Fahrers oder der Fahrerin grenzten nur beschränkt den Kreis der Verdächtigen ein.

E-Bikes, Pedelecs, E-Scooter

Hinzu kämen die E-Scooter, die oft als Juxmobile in Schlangenlinien gefahren werden oder „ständig im Weg liegen“. Der Spaziergang führt zur Straßenkreuzung von Marien- und Sallstraße, wo sich vor der Apotheke gegenüber dem Henriettenstift alle Verkehrsformen auf engstem Raum ballen. Der Autoverkehr tost auf der Kreuzung, Menschen auf Rädern und Rollern warten auf Ampelgrün, und manch einer nimmt zum Abbiegen Abkürzungen auf dem Fußweg, der hier wegen des U-Bahnaufzugs besonders schwer einsehbar ist. „Aus den Geschäften auf den Gehweg zu treten ist hier manchmal lebensgefährlich“, sagt Elste.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Radfahrer bei Rot: Auch aus Sicht von Fußgängern sind die Regelverstöße einiger Radfahrer zuweilen gefährdend. © Quelle: Ole Spata/dpa (Symbolbild)

Im vergangenen Jahr gab es laut Polizeidirektion in Hannover 1578 Verkehrsunfälle, in die Radfahrende verwickelt waren. Das sind am Tag 4,3 Unfälle. Dabei wurden die Radfahrenden zu 53,9 Prozent selbst als Verursacher festgestellt. Unfälle in die Fußgängerinnen und Fußgänger verwickelt waren, beliefen sich auf 357 – pro Tag etwa ein Vorfall. Davon sind 170 Mal Fußgänger Unfallverursachende gewesen, also ebenfalls etwa die Hälfte – aber auf einem viel niedrigeren Niveau.

Fußgänger keine Lobby?

Die Südstädterin Maren Elste ärgert sich darüber, dass Fußgängerinnen und Fußgänger keine starke Lobby haben. Das führe oft dazu, dass sie schon bei der Stadtplanung nicht ausreichend berücksichtigt würden. Tatsächlich gibt es zwar einen Verein, der sich für die Rechte von Fußgängern einsetzt. Aber erstens ist die hannoversche Ortsgruppierung nach Angaben des Landesverbands nicht mehr aktiv. Zweitens sprechen die Mitgliedszahlen eine deutliche Sprache.

Bundesweit hat der Fußgänger-Lobbyverband Fuß e.V. eine Mitgliedszahl von rund 1200. Zum Vergleich: Der Fahrradlobbyverein ADFC hat nach eigenen Angaben etwa 220.000 Mitglieder. Und der Automobilclub ADAC zählt laut Statistik sogar rund 21 Millionen Mitglieder.

„Wir sind nicht gegen Radfahrer“

Inzwischen nähmen aber auch bei Fuß e.V. die Mitgliederzahlen zu, sagt Angelika Schlonsky vom Landesveband Niedersachsen-Bremen. Auch wenn man im Verein den Radverkehr zunehmend als Problem wahrnehme, sagt Schlonsky: „Wir sind nicht gegen Radfahrer.“ Sie vermute, dass manche Radfahrer schlichtweg die Verkehrsregeln nicht kennten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Angaben des Fußvereins-Sprechers Roland Stimpel gibt es in Hannover derzeit zwar keine organisierten Gruppenstrukturen, aber „ immer noch aktive Mitglieder in Hannover“. Wenn sich zusätzliche Aktive fänden, könne wieder eine Ortsgruppe ins Leben gerufen werden, die den Fußgängerinnen und Fußgängern in der Stadt eine Stimme gibt.

Info:Informationen zum Verein auf der Internetseite des Vereins unter fuss-ev.de

HAZ