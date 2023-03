﻿Umstrittener Publizist will in Hannover sprechen: So funktioniert die Masche von Daniele Ganser

SV Ramlingen/Ehlershausen verliert in verrückter Nachspielzeit gegen Schöningen

0:2 zur Pause, 2:2 in der zweiten Minute der Nachspielzeit – und doch hat der SV Ramlingen/Ehlershausen sein Heimspiel in der Oberliga gegen den FSV Schöningen verloren. Die Gäste feierten ihren siebten Sieg in Serie, der RSE verlor erstmals nach sechs Spielen wieder.