﻿Kein Platz, kaum Lehrkräfte: So groß ist die Not an den Grundschulen im Bezirk Bothfeld-Vahrenheide

Fünf von sechs Grundschulen im hannoverschen Stadtbezirk Bothfeld-Vahrenheide sind zu klein – und die Zahl der Schülerinnen und Schüler wird in den kommenden Jahren sogar noch steigen. Wie soll da ein vernünftiger Unterricht möglich sein? Zu Besuch an der Fridtjof-Nansen-Schule.

Hannover. Fünf von sechs Grundschulen im Stadtbezirk Bothfeld-Vahrenheide haben zu wenig Räume, wie der aktuelle Schulentwicklungsplan der Stadt Hannover zeigt. Bis 2026 werden die Schülerzahlen voraussichtlich sogar noch ansteigen. Zusätzlich fehlen Lehrkräfte. Ein Blick in die Fridtjof-Nansen-Schule zeigt, was das im kronketen Fall für eine Grundschule bedeutet.

„Das, was die Schulen brauchen, ist eine Perspektive“, sagt Schulleiter Karsten Heilmann. Damit meint er konkrete Angaben, ab wann die Fridtjof-Nansen-Schule zum Beispiel mit mehr Platz oder mehr Personal rechnen kann. Veränderungen dauern sehr lange, doch die Zusammenarbeit mit der Stadt bewertet er als lösungsorientiert und gut. Von der Politik wünscht er sich hingegen mehr Mut.

Zwischenlösung oder Dauerlösung?

Der aktuelle Schulentwicklungsplan der Stadt Hannover zeigt auf, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre die Mehrheit der Grundschulen in Bothfeld-Vahrenheide mit Raumproblemen zu kämpfen haben wird, angesichts steigender Schülerzahlen. Wie diese Redaktion bereits im Januar beschrieben hat, herrscht der Raummangel jedoch schon länger vor.

Derzeit nutzen die Grundschulen Fridtjof-Nansen, Grimsehlweg, Hägewiesen und Tegelweg mobile Raumeinheiten, um die hohen Schülerzahlen überhaupt noch unterrichten zu können. In der Grundschule Gartenheimstraße herrscht ebenfalls Platzmangel, nur die Hoffman-von-Fallersleben-Schule bietet genügend Räume für ihre Schüler. So steht es im Schulentwicklungsplan. An der Fridtjof-Nansen-Grundschule gibt es bislang zwei dieser mobilen Einheiten, die als Klassenräume dienen.

Leuchten farbenfroh vor dem regulären Schulgebäude: Die beiden mobilen Klassenräume der Fridtjof-Nansen-Schule. © Quelle: Elisa Buhrke

„Da können wir uns wirklich nicht beklagen“, sagt Heilmann. Denn: Was erst einmal nach Containern als Zwischenlösung klingt, leuchtet außen farbenfroh gelb und sieht von innen wie ein normales, bunt geschmücktes Klassenzimmer aus – nur eben ein bisschen kleiner. Bei den mobilen Räumen habe die Schule freie Wahl bei der Farbgestaltung gehabt und hätte so neue Raumkonzepte ausprobieren können, weist Heilmann auch auf die positiven Aspekte hin.

Raum für Sozialarbeit muss aufgegeben werden

Die Grundschule unterrichtet derzeit 411 Schülerinnen und Schülern in 19 Klassen. Darunter jeweils fünf erste, zweite und vierte Klassen und vier dritte Klassen. Platz bietet sie eigentlich nur für jeweils vier Klassen pro Jahrgangsstufe. Um der wachsenden Raumnot entgegenzuwirken, hat die Schule sogar noch eine dritte mobile Raumeinheit beantragt und wartet auf die Genehmigung der Stadt. „Unseren Gewaltpräventionsraum für Schulsozialarbeit mussten wir deshalb jetzt aufgeben“, berichtet Heilmann. Der Raum wird für eine weitere erste Klasse benötigt.

Auch die Bildungsdezernentin der Stadt Hannover, Rita Maria Rzyski, hat bei der letzten Sitzung des Stadtbezirksrats Bothfeld-Vahrenheide darauf hingewiesen, dass Verwaltungsvorgänge leider eine sehr lange Bearbeitungszeit benötigten. „Für die Schaffung von neuen Räumen ist ein Dreivierteljahr nichts.“ Das kann Heilmann nachvollziehen. Wünschenswert für ihn wäre dennoch, ein konkretes Datum zu erfahren, ab wann er mit einem zusätzlichen Außencontainer rechnen kann.

Stadt Hannover investiert 100 Millionen Euro in Schulen

Nach Rzyskis Angaben fließen bereits seit 2015 „annähernd 90 Prozent aller Investitionen, die die Stadt stemmen kann, in die Schulen.“ Sie meint damit den Teilhaushalt des Gebäudemanagements, der für 2023 insgesamt 117 Millionen Euro vorsieht, wie eine Nachfrage bei der Pressestelle der Stadt ergibt. Davon sollen etwa 100,6 Millionen Euro in die Schulen und 3,7 Millionen in die Kindertagesstätten fließen.

Versucht, auch für Herausforderungen wie Raum- und Fachkräftemangel Lösungen zu finden: Karsten Heilmann, Schulleiter der Fridtjof-Nansen Schule. © Quelle: Elisa Buhrke

Baustellen gibt es viele. Rzyski spricht von hohem Sanierungsbedarf und fehlenden Räumlichkeiten, um zum Beispiel der Wiedereinführung von G9 und dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 gerecht zu werden. Für letzteren fehlen in Deutschland zudem rund 100.000 Fachkräfte.

Inklusion und Integration in der Fridtjof-Nansen-Schule

Für Schulleiter Heilmann bilden ausreichend Räumlichkeiten und Fachkräfte jedoch lediglich die Basis, um die eigenen Bildungsziele umsetzen zu können. Er wünscht sich deshalb eine klare Haltung der Politik, gerade die Schulen stärker zu fördern, auf die viele Kinder mit hohem Integrationsbedarf oder aus bildungsfernen Familien gehen. An der Fridtjof-Nansen Schule seien mehr als 80 Schülerinnen und Schüler mit einem Migrationshintergrund angemeldet.

Die Grundschule versucht zum Beispiel, über künstlerische Profilklassen und eine zweiwöchentliche Kinderkonferenz, die individuellen Stärken der Kinder zu fördern und sie mit demokratischen Prozessen vertraut zu machen. In der Realität kollidiert dieser Anspruch mit der Realität: Es fehlen Platz und Fachkräfte.

Zukunft der Grundschulen in Bothfeld-Vahrenheide

Wie geht es also weiter für die Grundschulen im Stadtbezirk? Zurzeit wird die Grundschule Tegelweg auf vier Klassen pro Jahrgang ausgebaut, wobei laut Schulentwicklungsplan mit einer Fertigstellung im Schuljahr 2025/2026 zu rechnen ist. Dann wird sie auch die Fridtjof-Nansen-Schule entlasten. Die geplante Erweiterung der Grundschule Gartenheimstraße auf vier Züge könnte auch den Druck von der Grundschule Grimsehlweg nehmen.

Zurzeit prüft die Verwaltung außerdem, inwiefern sich die Schulbezirke in ihrer Aufteilung verändern lassen, um Schülerinnen und Schüler anders zuzuteilen. Auch geht sie der Frage nach, ob die Grundschule Hoffmann-von-Fallersleben an den Standort Ebelingstraße verlagert werden und dort um mehr Klassen pro Stufe erweitert werden kann. Verwaltung und Grundschulen ziehen also grundsätzlich an einem Strang. Doch Veränderungen brauchen eben ihre Zeit.

Von Elisa Buhrke