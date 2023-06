﻿Duftsäckchen, Hundechip, Pizza-Box: So kreativ sind die Jungunternehmer an der IGS Linden

Linden. Wenn Fabians Mischlingshündin Mila mal weglaufen sollte, dann stehen die Chancen gut, dass er schnell weiß, wo sie ist. Denn der 14-Jährige von der Integrierten Gesamtschule (IGS) Linden hat ein Nahfeldkommunikationschip für Hunde entwickelt, den man ganz einfach am Hundehalsband befestigen kann. Darauf lassen sich dann wichtige Informationen wie der Name des Hundes und die Handynummer vom Halter speichern. Und wer den Hund findet, kann mit einem Klick gleich den Halter anrufen. Ausgedruckt hat der Achtklässler den Chip mit Halterung am eigenen 3-D-Drucker. Den Praxistest hat der Hundechip also schon bestanden.

Für 4,99 Euro würde er seinen Chip verkaufen, der in der Herstellung etwa 1,50 Euro koste, erzählt Fabian. Und nachhaltig ist seine Idee auch noch, pro verkauften Chip sollen von der Stiftung Wilderness International ein Quadratmeter Regenwald geschützt werden.

Seine Hündin brachte ihn auf die Idee: Fabian (14) hat einen Hundechip erfunden, den Praxistest hat er schon bestanden. © Quelle: Saskia Döhner

Netzwerk will Unternehmergeist in Schulen wecken

Der Achtklässler gehört zu den drei Schulsiegern des Wettbewerbs vom Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE), zu Deutsch „Netzwerk für das Unterrichten von Unternehmertum“. Der deutsche Verein, 1987 gegründet, hat es sich zum Ziel gesetzt, Selbstvertrauen und Unternehmergeist in Schulen zu fördern. „Die Schüler und Schülerinnen lernen Wirtschaft, ohne es zu lernen will“, sagt Lehrer André Hardekopf, der gerade vom NFTE-Verband zum Lehrer des Jahres ernannt worden ist. Und selbstorganisiertes Lernen würden die Jugendlichen auch gleich nebenbei noch lernen.

Alle Achtklässler an der IGS Linden machen mit

Seit sieben Jahren machen an der IGS Linden alle Schüler des achten Jahrgangs bei dem Wettbewerb mit. Jeder entwickelt seine eigene Geschäftsidee. Das kann eine Handyhülle sein, die in der Sonne das Mobiltelefon auflädt, eine mobile Fahrradwerkstatt oder ein Mini-Catering. Jeder muss seine Idee einer Jury präsentieren, die jeweils zwei Klassengewinner sind jetzt im Finale gegeneinander angetreten.

Duftsäckchen und Pizza-Box

Natalia (14) hat im buchstäblichen Sinne eine Nase für gute Ideen. Sie hat selbstgehäkelte Duftsäckchen erfunden, die rund sechs Wochen halten, aber wiederverwertbar sind. Ihre Säckchen gibt es bislang in den Duftsorten Vanille und Limette. Die Form könne sie saisonal anpassen, sagt sie: „Kürbisse zu Halloween oder Hasen an Ostern.“ Auch Natalia gehört am Ende zum Gewinnerteam.

Achtklässler mit Zukunft: Tim hat eine Pizza-Box erfunden. Samir Roshammel (re.) von Start-up Niedersachsen gratuliert ihm zum Schulsieg. © Quelle: Saskia Döhner

Selbstkochen leicht gemacht – Tim hat eine Pizza-Box erfunden, in der alle Zutaten für die selbst gemachte Pizza sind, ähnlich der erfolgreichen Kochboxen von „Hello fresh“. Auch sein Projekt begeistert die elfköpfige Jury aus Unternehmern so, dass er der dritte Schulsieger wird. Fabian, Tim und Natalia vertreten die IGS Linden beim NFTE-Landesentscheid Anfang Juni in Osnabrück.

Jury von jungen Erfindern begeistert

So sehen die Unternehmer von morgen aus: Die Klassensieger eines Schulwettbewerbs an der IGS Linden mit den Jurymitgliedern. © Quelle: Saskia Döhner

Verlierer gebe es bei diesem Wettbewerb nicht, sagt Lehrer Hardekopf, sondern nur Gewinner. Jeder habe seine eigenen Stärken in dem Projekt entdecken können. Jurymitglied Anna Neumann (32) von der Personalberatungsfirma Hapeko findet es „klasse, wie engagiert sich die Schülerinnen und Schüler in die Themen eingearbeitet haben“. Softwareentwickler Florian Podszus (38) ist um die Zukunft der Ingenieurs- und Maschinenbauzunft nicht bange, wenn er sieht, wie professionell die Achtklässler an ihre Erfindungen herangegangen sind: „Da geht einem das Herz auf.“ Katrin Stumpenhausen von den Unternehmerverbänden Niedersachsen sieht in dem Wettbewerb eine Chance, Unternehmertum als dritte Säule neben Ausbildung und Studium für die Berufsorientierung an Schulen zu etablieren.

