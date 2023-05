﻿Hannover: So kriegen Kurzentschlossene das Deutschlandticket für Juni

Hannover. Wer das Deutschlandticket beim Großraumverkehr Hannover (GVH) ganz spontan noch für Juni kaufen möchte, ist mittlerweile zu spät dran. Der Fahrschein kann hier nämlich nur bis zum 20. des jeweiligen Vormonats erworben werden, um ihn im darauffolgenden nutzen zu können. Insofern bietet beispielsweise die Üstra das 49-Euro-Ticket aktuell selbst für Kurzentschlossene erst ab Juli an. Doch wie lässt sich noch ein Schein für den Juni ergattern? Wir erklären es.

Doch vorab: Die Üstra ist nicht besonders bürokratisch oder umständlich. Der unkomfortable Umstand, das Deutschlandticket aktuell mehr als einen Monat im Voraus kaufen zu müssen, soll nicht von Dauer sein. Vielmehr habe das unter anderem mit dem Cyber-Angriff zu tun, dem das Unternehmen im Frühjahr ausgesetzt war.

Deutschlandticket: Üstra arbeitet an den Problemen

Seither gibt es in einigen Bereichen noch technische Schwierigkeiten, so auch bei dem Erwerb des Deutschlandtickets. Kurzentschlossene können dies für den Juni also nicht mehr über den GVH erwerben. Auch der grundsätzliche Kauf des 49-Euro-Tickets direkt in der App ist aktuell nicht möglich, dort kann nur die Erweiterung auf die 1. Klasse dazugebucht werden. Die Üstra arbeitet nach eigenen Angaben an einer möglichst schnellen Lösung für diese Probleme, allerdings wird es voraussichtlich erst einmal bei den aktuellen Modalitäten bleiben.

Wer allerdings noch jetzt ein Deutschlandticket für den kommenden Monat Juni kaufen möchte, kann dies beispielsweise auf der Seite des Niedersachsentarifs tun. Dort wird auch auf die Fahrplaner-App verwiesen, in der das Ticket ebenfalls kurzfristig bestellt werden kann. Darüber hinaus ist auch die Deutsche Bahn eine spontane Alternative, wenn das 49-Euro-Ticket ganz spontan direkt schon am 1. Juni vorliegen soll.

