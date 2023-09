Lehrte

Handtasche hing am Einkaufswagen: Dieb stiehlt 79-Jähriger in Arpke die Geldbörse

Ein Dieb oder eine Diebin haben einer 79-Jährigen in Lehrte-Arpke am Sonnabend, 23. September, in einem Supermarkt die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen – diese hing an ihrem Einkaufswagen.