﻿So lief das Casting von Filiz Rose und Yeliz Koc im List Loft

Ein Casting in Hannover für Menschen, die medial etwas aus sich machen möchten, kann das klappen? Dutzende Menschen stellten sich dafür auf alle Fälle einer Jury um die Schwestern Yeliz Koc und Filiz Rose.

Hannover. Bevor es losgeht, ist die Nervosität bei Filiz Rose groß. „Wird überhaupt jemand kommen?“, fragt sie sich. Mit ihren Mitstreitern will Rose am Sonnabend, 22. Juli, mit einem Casting in der List neue Talente aus Hannover und auch darüber hinaus finden. Menschen, die bei Realityshows mitmachen oder als Model arbeiten oder sich einfach als Marke im Mediengeschäft aufbauen möchten. Als es dann um 12 Uhr losgeht, steht sehr schnell fest: Ja, es kommt jemand. Das Interesse an dem Casting ist sogar riesig.