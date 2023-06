﻿So rettete eine Stammzellenspende Alexandras Leben

Kostenfrei bis 15:00 Uhr lesen

Begegnungen

Menschen in Hannover: Die Geschichte von Manuela Thürnau

Jeder Mensch hat eine Geschichte. In unserer Serie „Menschen in Hannover“ fragt Bert Strebe nach dem, was bei einem kurzen Blickkontakt im Café oder auf der Straße zunächst verborgen bleibt. Heute geht es um eine Frau, die ohne Bücher nicht leben könnte.