﻿So sammelt die türkische Gemeinde Spenden für Erdbebenopfer

Die Spendensammelstelle des ukrainischen Vereins öffnet ihre Türen für die türkische Gemeinde. In der Bornumer Lagerhalle werden die Spenden angenommen, verpackt und in die Türkei verschickt.

Hannover. Wenn man mit Hülya Feise spricht, muss man damit leben, dass man ständig unterbrochen wird, weil jemand ihr schnell eine Frage stellen muss. Die Gründerin des Vereins gEMIDE e.V. (gesellschaftliches Engagement von Migrantinnen, Migranten und Deutschen) steht mitten zwischen Kartons voller Kleidung, Schals, Mützen, Decken, Windeln – Hilfsgüter für die Erdbebenregion in der Türkei. Feise koordiniert aus einer Lagerhalle in Bornum Hilfslieferungen in das Katastrophengebiet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Halle ist voll, auch weil hier nicht nur Kartons für die Türkei gepackt werden. In dem ehemaligem Gebäude der Firma AS Solar war bisher schon der Ukrainische Verein Niedersachsen e.V. tätig, der dort seit Mai 2022 Spenden sammelte. Oksana Janzen, die Vorsitzende des Vereins, wollte sofort helfen, als sie die Nachricht vom Erdbeben in der Türkei und in Syrien erreichte. „Die Unterstützung der ersten Tage ist besonders wichtig“, weiß Janzen aus eigener Erfahrung. Am Dienstag räumten die Ehrenamtlichen des ukrainischen Vereins Bereiche der Halle frei. Sie schafften Platz für Spenden für die Erdbebenopfer.

Große Anteilnahme: Viele Menschen kommen in Bornum zusammen, um Spenden zu sammeln. © Quelle: Ilona Hottmann

Die Freiwilligen des Ukrainischen Vereins wiesen die neuen Helfenden außerdem in das Spendensystem ein, das sie sich in den letzten Monaten erarbeitet haben. Dadurch konnte bereits nach wenigen Stunden der erste Lkw losfahren, beladen mit 52 Paletten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Auch Feises Familie ist vom Beben betroffen. „Aber sie leben“, erklärt sie mit Tränen in den Augen. Gefährlich sei nun die Kälte. Deshalb würden vor allem Decken, warme Schuhe und Kleidung gebraucht, sagt die Gründerin. Doch auch Taschenlampen, Batterien, Akkus, Hygieneartikel und Nahrung würden dringend benötigt.

Die Spendenbereitschaft ist groß

Nicht nur Spenden aus Hannover erreichen die Lagerhalle in Bornum. „Bullis und Autos kommen von Salzgitter, von überall“ so Feise. Zwischen den sich stapelnden Kisten und Säcken herrscht ein reges Treiben. Viele Menschen wollen helfen. So wird hinter einer Kleiderstange gespendeter Mäntel auch der Gebetsteppich ausgerollt, Kinder spielen und Menschen verschiedener Nationalitäten und Generationen sortieren, packen und verladen die Spenden.

Die Helferinnen und Helfer arbeiten in der nicht beheizten Lagerhalle auf Hochtouren. Mit kalten Händen fällt Feise das Schreiben schwer. Doch der Gedanke an die Erdbebenopfer, die nachts im Pyjama das Haus verlassen mussten und nun ohne warme Kleidung der Kälte ausgeliefert sind, treibt ihr die Tränen in die Augen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die gEMIDe-Gründerin erinnert sich noch, wie sie vor einem Jahr Spenden für die Ukraine sammelte. Jetzt ist sie in einer neuen Position, es sei schwer zu koordinieren. Doch die Menschen haben großes Vertrauen in sie. „Wir sind ein tolles Team“, sagt sie.

Kartons über Kartons: Nach nur einem Tag sind schon zahlreiche Spenden in der Bornumer Lagerhalle eingetroffen. © Quelle: Ilona Hottmann

Der ukrainische Verein und die türkische Gemeinde arbeiten zusammen. Sie sind sich einig, dass sie eine solche Situation nur gemeinsam bewältigen können. Es gehe um Solidarität, Zusammenhalt und Mitgefühl, sagt Nataliya Butych, Mitglied des ukrainischen Vereins. Die Sorge, dass die Notlage der Ukraine nun in Vergessenheit gerate, habe sie nicht. Es heiße „nicht ,entweder oder’, sondern gemeinsam“ erklärt Butych. Das unterstreicht auch Feise: „Es spielt keine Rolle, an welches Land es geht“.

Spenden können an der Lagerhalle in der Nenndorfer Chaussee 9 abgegeben werden. Bis zu welcher Uhrzeit die Helfenden vor Ort Spenden annehmen würden? Feise zuckt mit den Schultern und sagt „bis spät“. Sie selbst habe seit der Nachricht des Unglücks nur eineinhalb Stunden geschlafen.