﻿So schmeckt es im Steak- und Kartoffelhaus Kampe in Bothfeld

Das Steak- und Kartoffelhaus Kampe in Hannover Bothfeld bietet vor allem deutsche Küche zu vergleichsweise moderaten Preise an. Obwohl nicht alles hausgemacht ist, ist am Ende alles in Balance. Vor allem der Mittagstisch kann sich sehen lassen, meint der HAZ-Restauranttester.

Hannover. Das Steak- und Kartoffelhaus Kampe in Bothfeld hat eine recht umfangreiche Auswahl an Gerichten. Rindersteaks spielen dabei allerdings eine vergleichsweise geringe Rolle. Der Karte nach kommt vorwiegend Rindfleisch aus Argentinien als Filet, Rumpsteak oder Entrecôte auf den Grill. Das Restaurant lässt also den Foodtrend der Special Cuts wie Flanksteak oder Flat Iron außen vor, wie auch spezielle Bearbeitungen wie Trockenreifung oder Rinderrassen von Charolais bis Wagyu. Das Menü öffnet sich eher anderen Kreationen. Es gibt Nackensteaks vom Schwein mit Zwiebeln, Zürcher Geschnetzeltes mit Rösti oder Putencurry mit Basmatireis. Auch Saisonware wird bedacht, so gibt es bei meinen Besuchen etwa eine Pfifferlingskarte mit sechs Gerichten sowie eine Mittagskarte mit mehreren Gerichten zu moderaten Preisen um die 10, 12 Euro.

Eine Mischung aus Frisch- und Fertigware

Gearbeitet wird in der Küche mit einem Mix aus Frisch- und Fertigware. Wobei diese Aussage ein paar Worten mehr bedarf: Wie definiert man Convenience Food, also Fertigprodukte? Die wenigsten Köche halten schließlich eine Kuh hinter der Küche und kaufen Butter und Sahne verarbeitet ein. Und wer nicht einmal im Monat nach Nepal und Indien fliegt, um Pfeffer vom Busch zu pflücken und Salz aus dem Himalaya zu klopfen, der kocht eben mit Fertigware.

Die Schweizer haben das Thema klug gelöst und Fertigware in Stufen eingeteilt, von unbehandelt (Stufe 0), also etwa ungeputztem Gemüse, bis hin zu regenerier- oder verzehrfertiger Ware (Stufe 4 und 5), dazu gehören Schnitzelsetzkästen für die Mikrowelle wie auch Fruchtjoghurts oder kalte Soßen. Arbeiten Köche nur noch mit Waren der letzten Stufen, handelt es sich nur noch bedingt um Kochen im klassischen Sinn.

Zwei Mal hat der HAZ-Restauranttester das Kartoffel- und Steakhaus Kampe in Bothfeld besucht. © Quelle: Christian Behrens

Kommen die Pommes frites aus der Tiefkühltruhe?

Die Frage ist also weniger, ob, sondern in welchem Verhältnis und in welchen Stufen in einem Gastronomiebetrieb mit Fertigware gearbeitet wird. Bei Kampe kommt etwa vorweg Zwiebelbaguette mit einer Art Paprika-Chili-Chutney, Salsasoße und Schweineschmalz auf den Tisch. Nichts davon wirkt auf mich wie hausgemacht, aber allein der Service ist eine nette Geste. Diskutabel finde ich eher, ob ein Lokal, das die Kartoffel im Namen trägt, auf Country Potatoes oder Pommes frites aus der Tiefkühltruhe zurückgreifen sollte, auch wenn es (wie bei Kampe) an der Qualität der Fertigware nichts zu meckern gibt. Hausgemacht ist die kapitale Ofenkartoffel (4,50 Euro) mit Sauerrahm, die amüsanterweise bei den „Tapas“ steht, ein Name, der von Häppchen herrühren soll, mit denen früher Weingläser in Spanien abgedeckt wurden. Die Ofenkartoffel passt eher auf einen Maßkrug. Aber sie schmeckt.

Hausgemacht sind auch die Bratkartoffeln mit Speck, die Teil des ganz ordentlichen Wiener Schnitzels (14,50 Euro) sind. Dieses Fazit lässt sich auch über das Entrecôte (35,50 Euro für 320 Gramm) ziehen, das allerdings nicht wie bestellt medium, sondern blutig an den Tisch kommt. Beim Anschneiden tritt sehr viel Zellsaft aus, eine längere Ruhezeit hätte unter Umständen gutgetan. Nicht zufrieden bin ich an diesem Tag mit dem gemischten Salat mit gebratenem Putenfleisch (14 Euro). In der Tellermitte liegen diverse Blattsalate. Das Dressing wird von einer Liebstöcklnote dominiert, darauf wurden die etwas trocken gegarten Geflügelwürfel arrangiert. Eingefasst wird das alles von einem Ring aus unmarinierter Rohkost (Paprika, Cocktailtomaten, Gurke, Möhre). In der großen Apfelschorle (4,20 Euro), die ich dazu trinke, überwiegt das Mineralwasser.

Schlicht und unkompliziert: Nicht alles, was auf dem Teller landet, ist hausgemacht. Der Geschmack stimmt aber. © Quelle: Christian Behrens

Süßlich mariniert (mit nach meiner Meinung einem guten Klecks Honig) wurden die ordentlichen Spare Ribs (17 Euro). Das Fleisch fällt nicht vom Knochen, aber ist in Ordnung. Schön wäre es vielleicht gewesen, zum Gericht zusätzlich Knochenteller und Feuchttuch anzubieten. Es ist ja nicht etepetete, wenn man nach dem Essen nicht als Erstes mit gespreizten Fingern zur Toilette laufen möchte. Dieser Service würde den Stil des Lokals auch harmonisch ergänzen, denn die drei Servicekräfte – mit denen ich in Kontakt komme – sind allesamt sehr zugewandt, aufmerksam und höflich.

So ist am Ende im Steak- und Kartoffelhaus Kampe alles in Balance, denn die vergleichsweise moderaten Preise passen zur Leistung. Vor allem der Mittagstisch kann sich sehen lassen.

Zugewandt und aufmerksam: Dem Service stellt der Restauranttester ein gutes Zeugnis aus. © Quelle: Christian Behrens

Fazit

Unkomplizierte Gerichte, aus einem Mix aus Frisch- und Fertigware. Netter Service. Gesamt 7/10 (Küche 6, Service 7, Ambiente 7)

Kontakt

Steak- und Kartoffelhaus Kampe

Im Heidkampe 47

30659 Hannover

Internet: www.steakhouse-kampe.de

Mail: info@steakhouse-kampe.de

Telefon: (05 11) 6 40 51 71

Barrierefreiheit: ja

Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend, 12 Uhr bis 15 Uhr und ab 17 Uhr, Sonntag, ab 12 Uhr

Besucht am: 31. August und 11. September 2022

Von Hannes Finkbeiner