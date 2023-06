﻿So schön ist der Kulturabend der IGS Vahrenheide in Hannover

Vahrenheide/Sahlkamp. Nach langer Corona-Pause hat die Integrierte Gesamtschule (IGS) Vahrenheide/Sahlkamp endlich wieder einen Kulturabend ausrichten können. Rektor Jörg Kleinholz-Mewes versprach „tolle Aktionen“ – und so gab es Kunst, Theater, Tanz und Musik. Zum Beispiel von der Keyboardklasse 5d, die Tilmann Finchk dirigiert.

Ausdruck per Tanz: Zehntklässler und Zehntklässlerinnen der IGS Vahrenheide treten beim Kulturabend unter Leitung von Siny Wizcorke auf. © Quelle: privat

30 Schüler machen beim Schreibwettbewerb mit

Markus Jacobi, der den Fachbereich Musik an der IGS leitet, ehrte die Sieger des schulinternen Schreibwettbewerbs. Statt eines ersten, zweiten und dritten Platzes wurden dieses Mal drei Sieger in unterschiedlichen Jahrgangsstufen ausgelobt. 30 Schülerinnen und Schüler hatten Texte zum Thema Frieden eingereicht. Ein Satz eines Fünftklässlers habe die Jury „umgehauen“, sagte Lehrer Jacobi. Er lautete: „Wegen des Friedens können wir die Schule besuchen, das ist manchmal langweilig für uns, aber für andere Kinder ihr größter Wunsch.“ Ein Siebtklässler erzählte eine Fluchtgeschichte, eine Zehntklässlerin schrieb auf, wie sie Frieden mit dem Tod ihres Opas gemacht hat.

Kulturabend an der IGS Vahrenheide: Der Musikkurs des 10. Jahrgangs wird von Lehrer Markus Jacobi dirigiert. © Quelle: Saskia Döhner

Kunst, Tanz und Theater wird auf die Bühne gebracht

Zehntklässler zeigten Kunst, spielten Theater und tanzten. Schülerinnen und Schüler des 7. Jahrgangs führten Thorsten Böhners „Der Zauberlehrling“ nach Motiven von Johann Wolfgang von Goethe auf. Der Theaterkurs des 10. Jahrgangs wird sein Stück „Hamlet und ich“ übrigens in voller Länge am Mittwoch, 21. Juni, von 18 Uhr an in der IGS Vahrenheide zeigen.

