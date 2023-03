﻿So verfolgte Hannovers Polizei Sinti und Roma während der NS-Zeit

Blick in die Arrestzelle: Die Verfolgung und Deportation von Roma und Sinti in der NS-Zeit spielt in der öffentlichen Wahrnehmung oft eine nachrangige Rolle.

Hannover. Die Prozedur war entwürdigend: Die Personen wurden fotografiert, ihre Körper vermessen, und Betroffene berichten auch von unangenehmen medizinischen Untersuchungen. In der damals sogenannten „Zigeunerzentrale“ in der Polizeidirektion Hannover wurden Sinti und Roma untersucht, um sie gemäß der NS-Ideologie rassediagnostisch zu erfassen, was im Ergebnis hieß, dass sie als primitiv, asozial und minderwertig abgestempelt werden sollten.

Es war die Grundlage für den Genozid an diesen Minderheiten, der sich in Hannover vor allem an einem Ereignis festmacht: Der Deportation von rund 700 Sinti und Roma ins Vernichtungslager Auschwitz im März 1943. Anlässlich des 80. Jahrestags gibt es nun in der Polizeidirektion eine Ausstellung zu sehen, welche die Mechanismen der Verfolgung deutlich macht, aber auch ein besonderes Augenmerk auf die Rolle der Polizei richtet.

Federführend war die reguläre Polizei

Anders als bei der Verfolgung anderer Minderheiten im Dritten Reich war bei den Sinti und Roma nicht die Gestapo federführend, sondern die reguläre Polizei. Das entsprach dem tradierten Bild, auch im Kaiserreich war bereits die Polizei Dienststelle für „Zigeunerfragen“.

Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe vor einer der Arrestzellen, in denen während des Terrors des Dritten Reichs mitunter ein Dutzend oder mehr Personen eingepfercht waren. © Quelle: Christian Behrens

Die Verfolgung der Sinti und Roma im Dritten Reich unterschied sich von der Verfolgung anderer Minderheiten, auch weil die Nazis auf überlieferte Ressentiments in der deutschen Mehrheitsbevölkerung aufbauen konnten. Aus diesem Grund beginnt die Ausstellung nicht erst im Jahr 1933, sondern zeigt zunächst, wie sich das Bild von „Zigeunern“ seit dem Mittelalter bis in die 1920er-Jahre entwickelt hatte.

Klischees halten sich bis heute

„Reisende Familien wurden als sogenannte Räuberbanden angesehen“, sagte der Vorstand und Sprecher des Niedersächsischen Verbands Deutscher Sinti, Mario Franz, bei der Eröffnung der Ausstellung am Sonnabend. Ein Klischee, das sich bis heute gehalten habe, wenn etwa von kriminellen Clans die Rede sei, kritisiert Franz.

„Wenn wir über bestimmte Bevölkerungsgruppen reden, dann sind damit immer noch Klischees und Vorurteile verbunden“, sagte auch Polizeipräsident Volker Kluwe in seiner Begrüßung. Mit der Ausstellung solle solchen Einstellungen entgegengewirkt werden „und das Bewusstsein der Polizeibeamtinnen und -beamten für Demokratie und Rechtsstaat und eine vorurteilsfreie Begegnung mit den Angehörigen von Minderheiten fördern“. Regionspräsident Steffen Krach (SPD) lobte in einer Mitteilung, dass die Polizeidirektion ein wichtiges Zeichen setze, indem sie ihre Räume als historischen Ort der Verfolgung für diese Ausstellung öffne.

