﻿Mit Musik und Freundschaft: Bibi und Tina verzaubern ihr junges Publikum in der Swiss Life Hall Hannover

Region Hannover will mehr Schwimmkurse anbieten – und lädt zu Forum ein

Der Bedarf an Schwimmkursen für Kinder ist groß in der Region Hannover. Am 23. März will die Region deshalb in den Austausch gehen mit Verbänden, Vereinen, Schulen und Kitas. Auch Regionspräsident Steffen Krach ist dabei. Interessierte sind eingeladen zu kommen.