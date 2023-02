Der Bundeskanzler machte am Donnerstag auf seiner Niedersachsen-Tour Station in Hannover. Hier traf sich Olaf Scholz auch mit der Geschäftsführerin der „Herzensbäckerei Künne“. Die redete Klartext – und nahm dem Kanzler ein Versprechen ab.

Hannover. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Donnerstag wie angekündigt die „Herzensbäckerei Künne“ in Hannover besucht. Um Viertel nach 12 Uhr kam er an – und blieb am Ende länger als geplant. „Fast eine Dreiviertelstunde!“, berichtete Geschäftsführerin Caterina Künne (39) nachdem der Kanzler abgereist war. Das Gespräch mit Olaf Scholz sei gut gewesen. „Ich habe unsere Themen angesprochen, ihm auch gesagt, dass langfristig die Energiepreise gesenkt werden müssen. Da hat er gesagt: Da hilft nur eines: ganz, ganz viel Gas und Strom beschaffen.“