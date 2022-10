﻿So war die Eröffnungsparty der Bruch/bude im Roderbruch

Hannover. Kurz vor 15 Uhr herrscht reges Treiben im Kulturtreff Roderbruch. In der Ferne spielt jemand auf dem Klavier, während ein anderer lautstark nach einer Kabeltrommel sucht. Ein Kreidepfeil auf dem Boden leitet die Besucher in den neuen Raum des Jugendzentrums, in dem in Kürze die Eröffnung beginnen wird. Der Raum ist offen gestaltet und mit bunten Lampen ausgeleuchtet. Eine kleine Bühne mit Mikrofon, Keyboard, Gitarre und Schlagzeug ist in der einen Raumhälfte aufgebaut. In der anderen stehen einzelne Tischgruppen vor der neuen Bar.

„Ich habe das große Vergnügen, hier im Kulturtreff arbeiten zu dürfen“, sagt Daniel Görbing zu Beginn seiner Eröffnungsrede. Er erklärt, dass die Idee zu dem Projekt von den Rookies, einer Gruppe junger Erwachsener des Jugendtreffs stamme. Ziel sei es gewesen, den Raum freundlicher und netter zu gestalten. „Wir haben zwar alle keine zwei linken Hände“, sagt Görbing, erklärt aber, dass Unterstützung durch Profis notwendig gewesen sei.

Diese haben sie dann im Lindener Unternehmen Werk der Dinge gefunden. So unterstützten Lena Hoppe und Jessica Grömminger alle Beteiligten beim Planen, Sägen und Schleifen. „Ohne euch wäre das vermutlich ein Desaster geworden“, sagt Emilia Gritsko, die ebenfalls zum Kulturtreff gehört und Moderatorin bei der Eröffnungsfeier ist. „Vielen, vielen Dank!“

Bruch/bude feiert mit vielfältigem Programm

Sechs Jugendliche betreten kurz darauf die Bühne und nehmen an ihren Instrumenten Platz. Zwei Mädchen greifen zum Mikrofon. „Willkommen zur Eröffnung der Bruch/bude“, sagt eine. „Wir sind Nothing in Common, und das ist unser erster Song.“ Mit ihren Covern verschiedenster Songs und Genres – von blink-182s „All The Small Things“ über „Westerland“ von den Ärzten bis hin zu Linkin Parks „Numb“ – bringt die junge Band richtig Stimmung in die Bude.

Ein Ort, um sich auszuprobieren: Junge Musiker spielen auf der Bühne der Bruch/bude. © Quelle: Frank Tunnat

Unter tosendem Applaus räumen sie schließlich ihren Platz für eine noch jüngere Musikgruppe des Jugendzentrums. Noch unter dem Namen „No names“ wagen sie ihr Debüt bei der Eröffnungsfeier und werden dabei lautstark angefeuert. Dieser Moment macht deutlich: Die Bruch/bude ist ein Ort, um sich auszuleben, auch auszuprobieren, Gleichgesinnte zu finden und einfach man selbst zu sein – und darin noch Unterstützung zu finden.

Wer essen will, muss schnippeln

Zwischen den Musikacts bedanken sich Emilia und Daniel bei jedem einzelnen Beteiligten. Neben allen, die Hammer oder Pinsel in die Hand genommen haben, gehören vor allem Anna Erichsen und Jana Sopniewski dazu. Während Erichsen die Finanzierung über das Corona-Bundesaufbauprogramm „Startklar für die Zukunft“ organisiert hat, gehört Sopniewski zur Schulbücherei der IGS Roderbruch direkt über der Räumlichkeit des Kulturtreffs. „Ich freue mich sehr über die Kooperation des Brett Pitts“, erklärte sie. So hat die Schulbücherei beispielsweise einige Bücher gespendet, die nun im Regal der Bruch/bude zum Leihen oder Tauschen bereitstehen.

„Jetzt bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen“, sagt Görbing zum Ende des knapp einstündigen Programms. Dabei macht er noch einmal auf die Bilder an den Wänden aufmerksam. Die erste Ausstellung in den neuen Räumlichkeiten halte den Entstehungsprozess fest. „Ihr könnt also gerne noch bleiben und euch umschauen“, sagt er. „Und ihr könnt im Rahmen des Kartoffelfestes natürlich noch Pommes essen.“ Einzige Bedingung: Wer essen will, muss schnippeln.

Von Jule Trödel