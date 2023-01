﻿So schick sollen die Theaterwerkstätten am Regionshaus umgebaut werden

Freiluft-Gastronomie, Hofbegrünung und viel Licht in den Innenräumen: Ein Architektenwettbewerb zeigt, wie die ehemaligen Werkstätten des Staatstheaters zu Bürolofts für die Regionsverwaltung umgebaut werden können. Die Region lässt sich aber noch ein Hintertürchen offen, wie es konkret mit dem Gebäude weitergeht.

Entwurf für den Umbau der ehemaligen Theaterwerkstätten am Regionshaus in Hannover. Hier: 2. Platz im Architektenwettbewerb, Kinzo Architekten und D/Form, Berlin.

Hannover. Schicke neue Arbeitswelten will sich die Regionsverwaltung auf dem Nachbargrundstück ihres Hauptgebäudes spendieren. Ein Architektenwettbewerb zeigt, wie die Immobilie der ehemaligen Theaterwerkstätten umgebaut werden könnte, die die Region 2019 gekauft hatte. Die Entwürfe zeigen Freiluft-Gastronomie, Hofbegrünung und viel Licht in den Innenräumen. Aber gearbeitet werden soll auch: 250 Beschäftigte sollen in dem Gebäude Platz finden.

Regionsverwaltung baut Theaterwerkstätten in Hannover zu Büros um

Der in den Dreißigerjahren errichtete Backsteinkomplex ist rückwärtig an die Stadtbibliothek angebaut. Der denkmalgeschützte Bau diente zuletzt als Theaterwerkstatt für das Staatsschauspiel. Weil das Staatstheater in Bornum Werkstätten, Kostüm- und Kulissenlager neu baut, hat das Land die Immobilie 2019 für nur 3,5 Millionen Euro an die Region verkauft – allerdings war immer klar, dass erheblicher Investitionsbedarf besteht.

Beschäftigte sind bislang über viele Standorte verteilt

Und den nutzt die Region jetzt für eine Rundummodernisierung. „Neue Arbeitswelten in alten Mauern“ sollten entstehen, heißt es in einer Mitteilung. Der Grund für das Projekt: Die Regionsverwaltung hat ihre Beschäftigten über zahlreiche Bürostandorte verteilt und zahlt dort teils Miete. Der Ankauf ermöglicht jetzt die Zusammenführung am Standort des Regionshauses – zugleich sollen attraktive Arbeitsplätze geschaffen werden.

Kein Architekturbüro aus Hannover geladen

Neun Architekturbüros hatte die Region um Umbaukonzepte gebeten: Je eines aus Düsseldorf, Frankfurt und Braunschweig, sechs aus Berlin, kein einziges aus dem Raum Hannover. Im Wettbewerb wurden die drei ersten Plätze vergeben an drei Berliner Büros: Ortner & Ortner Baukunst, Kinzo Architekten und Blocher Partners (deren Stuttgarter Hauptbüro hatte Niedersachsens Landtag umgebaut).

Ortner & Ortner wollen die Fassade zum nördlichen Innenhof sowie das Dach begrünen und beim Umbau des Innenraums zu modernen Bürowelten als Stilmittel Werkbänke einbauen – als Verbeugung an die bisherige Nutzung als Theaterwerkstätten. Das zweitplatzierte Team Kinzo (in Partnerschaft mit D/Form) will eine Dachterrasse anlegen und vor allem den Hof zum Westen Richtung Maschstraße neu nutzen – etwa mit einem Café. Blocher als Drittplatzierter hat die Idee, im Innenraum den Lastenaufzug als stylischen Durchgang ins neue Foyer zu nutzen.

Baustart nicht vor 2025

„Offenheit und Transparenz“ erhofft sich Regionspräsident Steffen Krach (SPD) von den neuen Räumen. Außer Büroräumen entstünden auch moderne Kundenzonen, verspricht die für die Regionsimmobilien zuständige Dezernentin Cordula Drautz (SPD). Welchen Entwurf die Region schlussendlich umsetzen oder ob es einen Mix aus allen Entwürfen geben werde, behalte sich die Region zunächst noch vor. Baustart sei ohnehin nicht vor 2025, frühestens 2027 könne der Bezug erfolgen.