﻿Temperaturen über 20 Grad: So wird das XXL-Wochenende in Hannover

Hannover. Da strahlen sonnige Gemüter: Das Sommerwetter hält weiter an. Am bevorstehenden XXL-Wochenende mit dem Feiertag am Dienstag, 3. Oktober, wird es noch mal ziemlich sonnig.

Die Nächte sind zwar schon herbstlich kalt und erreichen teils einstellige Temperaturwerte, dafür wird es tagsüber fast sommerlich warm. Nach einem warmen Freitag mit Temperaturen bis 24 Grad und einer geringen Regenwahrscheinlichkeit am Abend wird es am Sonnabend in Hannover laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kurzfristig etwas kühler. Die Temperaturen liegen um die 20 Grad. Dabei gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, aus denen es ganz selten auch mal tröpfeln kann.

Viel Sonnenschein

Mit dem mildem Herbstwetter geht es am Sonntag und Montag weiter, die Temperaturen bewegen sich mittags weiter über der 20-Grad-Marke. Dazu soll es rund sieben Stunden Sonnenschein geben. Es bietet sich also an, am langen Wochenende in Hannover viel Zeit draußen zu verbringen.

Laut den Meteorologen ist der September 2023 mit einer mittleren Temperatur von 18,4 Grad vielerorts einer der wärmsten September seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Warum bleibt es so warm?

Der Sommer ist in Hannover also noch nicht ganz vorbei. Laut DWD gelangt in den nächsten Tagen von Südwesten weiter warme Luft nach Deutschland. Grund dafür ist ein Hoch über dem Südwesten Russlands, während sich über Nordwesteuropa mehrere Tiefdruckgebiete befinden.

Nach dem derzeitigen Stand soll das sommerliche Wetter mit Temperaturen um die 20 Grad bis Dienstagabend erhalten bleiben. Danach könnte es etwas unbeständiger werden und auch etwas Regen geben.

