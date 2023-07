﻿Hannover: Sohn tötet Vater – und wird in Psychiatrie eingewiesen

Hannover. Es klingt hart, ist aber die Realität: Hasan S. (38) ist eine Gefahr für andere Menschen. Der 38-Jährige ist psychisch krank, leidet an einer paranoiden Schizophrenie. Im Wahn hatte der 38-Jährige vergangenen Dezember seinen Vater (71) getötet. Nun steht fest: Hassan S. wird weggeschlossen – die 13. Kammer des Landgerichts Hannover ordnete seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Auf unbestimmte Zeit.

Der 13. Dezember 2022: Hasan S., der seinerzeit obdachlos war und Alkoholiker ist, hält sich in der Wohnung seiner Eltern in der Calenberger Neustadt auf. Der Vater will, dass der betrunkene Sohn geht, er dagegen will von seinem Vater fünf Euro für ein Bier. Es kommt zum folgenschweren Streit. Der 38-Jährige schlägt dem alten Mann mit einer Greifzange mehrfach auf den Kopf. Bei einer Rangelei im Treppenhaus knallt der Senior mit dem Schädel gegen eine Wand.

Todesursache Hirnbluten

Zunächst möchte sich der 71-Jährige nicht ärztlich behandeln lassen, schließlich stimmt er doch zu, er kommt ins Nordstadt-Klinikum. Bei einem CT wird ein subduales Hämatom festgestellt – viereinhalb Stunden später stirbt der Vater an Hirnbluten.

Seit 2005 ist Hasan S. wegen seiner paranoiden Schizophrenie in psychiatrischer Behandlung. Immer wieder gab es Einweisungen in Kliniken. War er wieder draußen, setzte er eigenmächtig seine Medikamente ab, wurde mehrfach gefährlich aggressiv. Häufiger war er auf Mitglieder seiner Familie losgegangen, einmal sogar auf Passanten auf der Straße. Der Angriff im Dezember auf den Vater setzte letztlich den Schlusspunkt.

Angeklagt war Hasan S. wegen Körperverletzung mit Todesfolge – von diesem Vorwurf sprach die Kammer ihn aber frei: Es ist nicht auszuschließen, dass der 38-Jährige zum Zeitpunkt der Attacke auf den Vater eingeschränkt schuldfähig war. Die Richterinnen und Richter ordneten stattdessen seine Unterbringung auf unbestimmte Zeit in der Psychiatrie an. Hasan S. „ist eine Gefahr für andere. Und diese Gefahr besteht fort“, sagte Vorsitzender Martin Grote.

Familie will keine Bestrafung

Die Entscheidung ist im Sinne der Familie. Nebenklage-Anwalt Harun Duran, der die Tochter des Getöteten im Prozess vertrat, sagte über Hasan S.: „Uns ist nicht daran gelegen, dass er für die Tat bestraft wird, sondern dass er in Zukunft weder sich noch andere gefährdet.“

Stöckener Friedhof: Das Grab des getöteten Vaters. © Quelle: Katrin Kutter

Der Tod des 71-jährigen hatte Ende vergangenen Jahres Schlagzeilen gemacht, weil die Leiche des Mannes in der MHH mit den sterblichen Überresten eines 81-Jährigen aus Großburgwedel vertauscht wurde. Der Muslim war deshalb versehentlich eingeäschert worden.

