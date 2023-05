﻿Letzte Generation: Mehr als 200 Menschen demonstrieren in Hannover

Mehr als 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer demonstrieren am Mittwochabend in Hannover unter dem Motto „Klimaschützen ist kein Verbrechen“. Sie wenden sich damit gegen die bundesweiten Razzien bei Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation.

Hannover. Protest in Hannover unter dem Motto „Klimaschützen ist kein Verbrechen“: Mehr als 200 Menschen haben am Mittwochabend am Kröpcke gegen die Ermittlungen gegen die Gruppe Letzte Generation demonstriert. Am Mittwoch, 24. Mai, hatten Ermittlerinnen und Ermittler unter Federführung der bayrischen Behörden in sieben Bundesländern Häuser und Wohnungen der Klimaschutzgruppe durchsucht. Dazu wurden sowohl die Konten als auch die Website der Bewegung gesperrt. Der zentrale Vorwurf gegen die Gruppe: die Bildung einer kriminellen Vereinigung.