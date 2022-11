﻿Soll der Mühlenberg ein Lehrschwimmbecken bekommen? Politik ist sich uneins

In seiner jüngsten Sitzung hat der Bezirksrat Ricklingen über Zusatzwünsche für den städtischen Haushalt 2023 und 2024 diskutiert.Dabei ging es auch um ein mögliches Lehrschwimmbecken am Mühlenberg und mehr Platz für die AWO-Kita an der Levester Straße in Oberricklingen.

Hannover. Große Wünsche gegen kostengünstige Ziele – darauf lief die jüngste Sitzung des Stadtbezirksrats Ricklingen hinaus. Wichtigster Tagesordnungspunkt war der städtische Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024. Immerhin 16 Zusatzanträge hievten die Fraktionen auf die Agenda; nur fünf davon wurden schließlich verabschiedet. Sie enthalten eher kostengünstige Änderungswünsche. „Wir haben die problematische Haushaltslage der Landeshauptstadt im Blick gehabt“, betonte der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Wolfgang Farnbacher.

Vor der Stadt Hannover liegen gewaltige Aufgaben. Die Verwaltung plant mittelfristig ein Spar- und Konsolidierungspaket in Höhe von rund 121 Millionen Euro. Es soll das Haushaltsdefizit mindern, das sich in diesem Jahr wohl auf mehr als 230 Millionen Euro belaufen wird. Im Gespräch sind unter anderem weniger Geld für Vereine, höhere Parkgebühren und mehr Steuern. Sogar über Kürzungen bei den 13 Stadtbezirksräte wird nachgedacht.

Doch zunächst sollen Bezirksräte und Ratsgremien bis Dezember über den Doppelhaushalt abstimmen; also über 2,93 Milliarden Euro im kommenden Jahr und 2,99 Milliarden Euro im Jahr darauf. Das rot-grüne Mehrheitsbündnis im Rat der Stadt plant 220 Änderungsanträge, darunter Unterstützungsfonds für Sportvereine und kulturelle Einrichtungen, die mit der Energiekrise kämpfen.

AWO-Kita an der Levester Straße braucht mehr Platz

In Ricklingen belässt es Rot-Grün bei vier Anträgen, die durchgehend angenommen wurden. Die Bezirksratsmehrheit forderte unter anderem, dass die Stadt Planungskosten für eine Erweiterung der AWO-Kita an der Levester Straße in Oberricklingen berücksichtigt. Seit 2011 wird dort Raummangel mithilfe einer Containeranlage behoben. Diese Anlage kann nicht dauerhaft bleiben, aber die Betreuungsplätze werden gebraucht. Einzig sinnvolle Lösung ist aus Sicht von Rot-Grün ein Anbau. Die Stadt soll das Vorhaben planen. Den Bau könnte der Kita-Träger übernehmen.

Hannover, AWO-Kita Levester Straße in Ricklingen, eine Gruppe mit 20 Plätzen fällt weg, weil die Genehmigung für einen Container, der seit 13 Jahren dort stand, ausläuft, ein Ersatzneubau ist nicht in Sicht. ; (Foto: Christian Behrens) © Quelle: Christian Behrens

Beschlossen wurden auch diese rot-grünen Zusatzwünsche: Mehr Geld für die Instandhaltung von Sitzbänken, die Fortsetzung des Sonderprogramms „Ökologische Aufwertung von Spielplätzen und Schulhöfen“ und eine personelle Aufstockung des Verkehrsaußendienstes (VAD). Der soll verstärkt auch in den Randbezirken Hannovers nach Falschparkern Ausschau halten. Das bedeute zwar mehr Personalkosten, räumte SPD-Fraktionschefin Sophie Bergmann ein, aber die könnten durch zusätzlich eingenommenes Bußgeld aufgefangen werden.

Neuer Fitnessparcours für die Johannes-Kepler-Realschule?

Angenommen wurde auch ein CDU-Antrag, der einen neuen Fitnessparcours für die Johannes-Kepler-Realschule vorsieht. Die Anlage soll die kleine und veraltete Turnhalle ergänzen. Den von der CDU ebenfalls gewünschten Neubau einer größeren Turnhalle lehnten die anderen Fraktionen dagegen ab.

Aus Sicht von FDP und Volt wird zu wenig in Schulen investiert. „Das Pflichtprogramm bleibt auf der Strecke“, kritisierte Bezirksratsherr Erik Breves (Volt). So gebe es unter anderem zu wenig Wasserflächen für den Schwimmunterricht. Deshalb solle ein Lehrschwimmbecken in den kommenden beiden Jahren geplant und später in Mühlenberg gebaut werden. Dieser Antrag wurde ebenso abgelehnt wie eine weitergehende Forderung der CDU. Sie wünschte sich Planungsmittel für ein neues Lehrschwimmbecken und eine neue Mehrzweckhalle. Die Christdemokraten setzten sich auch nicht mit ihrer Forderung nach dem Planungsstart für ein Wettberger Stadtteilzentrum durch.

Trotz Spardrucks bei der Stadt soll ein Fördertopf erhalten bleiben. Rund 60.000 Euro kann der Bezirksrat Ricklingen in den kommenden beiden Jahren wieder frei vergeben. Jeder Stadtbezirksrat erhält ein eigenes Haushaltsbudget; die Summe ist abhängig von der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner. Mit dem Geld können die Gremien unter anderem Stadtteilfeste, lokale Initiativen und gemeinnützige Nachbarschaftsprojekte unterstützen.

Streitthema: Aha ersetzt die Gelben Säcke in Hannover im kommenden Jahr durch Gelbe Tonnen. © Quelle: Christian Behrens

Bezirksrat diskutiert über Gelbe Tonne

Der Abfallentsorger Aha startete jüngst eine Tour, um Bügerinnen und Bürger über die Gelben Tonnen zu informieren. In einer Sondersitzung diskutiert der Bezirksrat Ricklingen am Donnerstag, 3. November, über die umstrittene Einführung der Tonnen. Aha berichtet über den Wechsel vom Gelben Sack zur Tonne im kommenden Jahr.

Viele Immobilieneigentümer kritisieren das neue System mit Verweis auf mangelnde Abstellflächen. Bürgerinnen und Bürger können sich in der Sondersitzung zu Wort melden. Sie beginnt um 19 Uhr im Stadtteilzentrum Ricklingen an der Anne-Stache-Allee 7.

Von Marcel Schwarzenberger