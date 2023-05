Kostenfrei bis 17:00 Uhr lesen

Bundespolizei

Festnahme am Flughafen Hannover: Mann hatte Strafe nicht beglichen und muss jetzt ins Gefängnis

Die Bundespolizei hat am Dienstag am Flughafen Hannover einen Mann festgenommen. Er hatte eine Strafe wegen Trunkenheit im Straßenverkehr nicht beglichen, sodass er per Haftbefehl gesucht wurde.