﻿Hannover: Sonntag sind Geschäfte offen – und es gibt ein Fahrradspektakel

Hannover. Der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres dürfte an diesem Wochenende wieder Tausende in Hannovers Innenstadt locken. Zahlreiche Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Motto ist wie stets im April der Slogan Lust auf Fahrrad. Unter anderem bietet die Polizei Fahrradcodierungen als Diebstahlschutz an, ein kostenloser Fahrradcheck zum Start ins Frühjahr ist möglich, die Waschanlage des Fahrradparkhausbetreibers Step bringt die Räder zum Glänzen und auf einem Parcours entlang der Karmarschstraße sind Testfahrten möglich. Außerdem gibt es zahlreiche Infostände von Üstra, den Bike Citizens, der Aktion Stadtradeln, dem Projekt Velo-City-Nights und mehr.

Parallel dazu lockt ein Wochenmarkt auf der Georgstraße zwischen Kröpcke und Schillerdenkmal und bietet vor allem regionale Produkte feil. Für die kleineren Besucherinnen und Besucher sind Trampolin und Kinderkarussell aufgebaut. Zudem endet auf dem Steintorplatz das Beachvolleyballturnier „Neue Presse Cup“ – dort lassen sich Aktive beim Baggern und Pritschen im frisch aufgeschütteten Sand beobachten.

Das sind die nächsten Termine

Der nächste verkaufsoffene Sonntag ist am 4. Juni in der Innenstadt, dort präsentiert sich die Blaulichtmeile. Parallel dazu ist in Linden anlässlich des Blauen Wunders die Geschäftsöffnung geplant. Am 10. September öffnen die Geschäfte in der Innenstadt anlässlich des Regionsentdeckertags. Am 24. September sind parallel verkaufsoffene Sonntage in Hainholz (Radrennen) und Bothfeld (Herbstmarkt Jazz und Kunst). Am 5. November wiederum sollen parallel verkaufsoffene Sonntage in der Innenstadt und Hainholz steigen.