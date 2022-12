﻿Isolation nach der Alieninvasion: Spannender Audiowalk schickt Hörer durch den Mühlenberg

Es ist ein Spaziergang der besonderen Art: Schülerinnen und Schüler der Leonore-Goldschmidt-Schule in Hannover haben einen spannenden Science-Fiction-Audiowalk durch den Mühlenberg produziert. Darin werden auch persönliche Erfahrungen aus der Corona-Pandemie verarbeitet.

Hannover. Es ist Tag 752 nach der Landung der Außerirdischen in Mühlenberg, und das träge Leben in Isolation nervt einfach. Billy, ein ehemaliger Schüler der Leonore-Goldschmidt-Schule, betreibt einen Audio-Livestream direkt vor Ort. Er versucht nun wieder in Kontakt mit seinen Hörerinnen und Hörern zu treten. Doch Vorsicht ist geboten: Wer ist noch Mensch und wer längst zum Alien mutiert? Das ist die Ausgangslage in der Geschichte des Audiowalks „muehlenberg_echoes“.