﻿60 Jahre Parteizugehörigkeit: Wie sich der SPD-Ortsverein in Hannover gegen Schröder-Ehrung sperrt

Hannover. Bundeskanzler a. D. Gerhard Schröder (79) feiert im November seine 60-jährige SPD-Mitgliedschaft. Doch wenn es nach dem Willen seiner einstigen Parteifreunde geht, könnte die Ehrung ins Wasser fallen. Der SPD-Ortsverein Oststadt-Zoo wird am Donnerstagabend, 27. Juli, darüber abstimmen, ob Schröder Urkunde, Anstecknadel und Willy-Brandt-Medaille erhalten soll – oder nicht.

Die Ortsvereinsvorsitzende, Janina Schlüter, hat dazu eine Meinung: „Für mich agiert Herr Schröder als Privatperson und nicht als Genosse. Und ich zeichne keine Privatpersonen aus.“ Er habe sich in den vergangenen Jahren nicht beim Ortsverein blicken lassen. Und seine Parteibeiträge nehme die Partei nicht an. „Sie werden an die Ukraine-Hilfe überwiesen“, sagt Schlüter.

„Das ist für uns vorbei“

Gerhard Schröder hat auch nach Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine an der Freundschaft zum russischen Präsidenten Wladimir Putin festgehalten und ihn sogar besucht. Der Versuch, ihn deshalb aus der Partei auszuschließen, ist in diesem Jahr gescheitert.

Hört man in die Partei hinein, so dürfte der Beschluss des Ortsvereins, auf die Ehrung zu verzichten, Formsache sein. Die Vorsitzende Schlüter sagt aber: „Ich kann dem Ortsverein nicht vorgreifen.“ Zuvor hatte sich bereits Ortsvereinssprecher Jörg Purschke geäußert. „Wir werden ihn nicht ehren. Das ist für uns vorbei. Wenn er irgendeine Nadel bekommen soll, dann muss das die SPD in Berlin machen“, sagte er dem Magazin „Stern“.

Kommt es zum Eklat?

Sollte Schröder dennoch seine Ehrung persönlich einfordern, kann Purschke einen Eklat nicht ausschließen: „Gerade unter den Senioren bei uns gibt es großen Widerstand gegen ihn. Sollte er im November zu der Ehrung erscheinen, dürften viele von uns den Saal verlassen“, zitiert der „Stern“ Purschke weiter. Er selbst duze Schröder auch nicht mehr. „Ich spreche nur noch von Herrn Schröder.“

Der Ortsverein hat für Donnerstagabend um 19 Uhr zur Mitgliederversammlung im Lister Turm geladen. Auf der Tagesordnung stehe die Causa Schröder zwar nicht, sagt die Vorsitzende. Aber ihr Parteifreund Purschke habe eine Anfrage gestellt, über die Nicht-Ehrung des Putin-Freundes zu sprechen. Daraufhin habe man die Angelegenheit parteiintern auf zwei Organisationstreffen diskutiert. Und will heute Abend entscheiden.

