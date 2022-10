﻿Das plant das grün-rote Mehrheitsbündnis in Hannover beim Etat für die beiden kommenden Jahre

Mehr Geld für Vereine und kulturelle Einrichtungen, für Sozialarbeit und für den Wohnungsbau, zusätzliche Einnahmen unter anderem durch Falschparkerkontrollen – das sind einige Vorhaben, die Grüne und SPD in Hannover für den Haushalt der kommenden beiden Jahre planen. Die Finanzlage der Landeshauptstadt ist angespannt.

Haben Pläne für den Etat geschmiedet: Daniel Gardemin und Elisabeth Clausen-Muradian (beide Grüne) nehmen den Sozialdemokraten Lars Kelich in die Mitte.

Hannover. Das nennt man dann wohl Detailarbeit: 220 Änderungsanträge will das grün-rote Mehrheitsbündnis im Rat zum Entwurf der Verwaltung für den Doppelhaushalt der Jahre 2023 und 2024 in die Beratungen einbringen. „Wir stellen Hannover im Angesicht der Krisen zukunftssicher auf“, erklärten die Fraktionsvorsitzenden Daniel Gardemin und Elisabeth Clausen-Muradian (beide Grüne) und Lars Kelich (SPD) am Donnerstag im Rathaus.

Der von Oberbürgermeister Belit Onay Ende August vorgestellte Verwaltungsentwurf für den Doppeletat umfasst Ausgaben in Höhe von 2,925 Milliarden Euro im kommenden Jahr und 2,988 Milliarden Euro im Jahr darauf. Die Defizite hatte Kämmerer Axel von der Ohe auf 195 Millionen Euro und 181 Millionen Euro beziffert.

Investitionen bleiben unangetastet

An diesen Zahlen rüttelt Grün-Rot nicht. „Unsere Änderungswünsche sind solide gegenfinanziert“, betonen die Fraktionsvorsitzenden. Auch die Investitionsvorhaben etwa Schulen und Kitas bleiben unangetastet. „Sie sind ein kommunales Konjunkturprogramm. Es hilft auch nichts, an dieser Stelle gegen die Krise anzusparen“, sagte Kelich.

Mit ihren Anträgen wollen die politischen Partner die soziale Infrastruktur der Stadt sichern, wie sie sagen. Dazu dient ein Unterstützungsfonds für Sportvereine und kulturelle Einrichtungen, die unter den hohen Energiekosten leiden. Sie können Geld bekommen, wenn sie Energiesparmaßnahmen einleiten. Für den Fonds sind die rund 3,4 Millionen Euro reserviert, die die Stadt als Strafe für den Sanierungsstau im Ihme-Zentrum vom Großeigentümer Tennor kassiert.

Satzung gegen Zweckentfremdung von Wohnraum

Im Sozialbereich planen Grüne und SPD unter anderem verstärkte soziale Arbeit in den Stadtquartieren, mehr Geld für bestehende Netzwerke sowie mehr Wohnraum zu erschwinglichen Mieten. Zu diesem Zweck soll eine Satzung verhindern, dass Besitzer bestehender Wohnungen diese etwa für Gewerbe oder touristische Angebote zweckentfremden. „Außerdem erhoffen wir uns für Hannover ein neues Wohnungsbauprogramm“, sagt Kelich. Umsetzen soll es vor allem das städtische Tochterunternehmen Hanova, deren Kapital dafür um 11 Millionen Euro aufgestockt werden soll.

Brötchentaste an Parkautomaten wird abgeschaltet

Auf der Einnahmenseite hat Grün-Rot den ruhenden Verkehr im Visier. Die Stadt soll zusätzliche Mitarbeiter für Falschparkerkontrollen in stark belasteten Stadtteilen wie der Südstadt oder der List einstellen. „Das bringt mehr ein als es kostet“, erwartet Gardemin. Die sogenannte Brötchentaste an Automaten, die kostenloses Parken etwa bei schnellen Einkäufen ermöglicht, wird den Beschlüssen zufolge abgeschafft. Außerdem hat das Bündnis auch an Positionen im Haushaltsentwurf wie etwa dem Straßensanierungsprogramm Ausgaben gestrichen.

Noch keine Rolle hat bei den Plänen das kürzlich von Onay und von der Ohe vorgestellte Haushaltskonsolidierungskonzept gespielt, das wegen der angespannten Finanzsituation zunächst aus rechtlichen Gründen erforderlich ist und ein Volumen von 121 Millionen Euro umfasst. Es sieht unter anderem Steuererhöhungen, höhere Parkgebühren und weniger Zuschüsse an Vereine und Verbände vor. „Das kennen wir erst seit Kurzem. Der Rat wird sich damit gesondert befassen“, sagt Kelich. Den Doppelhaushalt sollen die Politiker im Dezember verabschieden.