﻿Schüler und Lehrer sammeln für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien

Sommerferien in Hemmingen: So haben Bäder, Bücherei, Grüngutstelle, VHS und Verwaltung geöffnet

Steht das Büntebad auch in den Sommerferien für Badegäste offen? Lassen sich in den Ferien Medien in den Büchereien ausleihen? Dies und mehr geht aus unserem großen Überblick über die Öffnungszeiten in Hemmingen hervor.