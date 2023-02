﻿Südschnellweg: Sperrung wird am Dienstagfrüh aufgehoben

Hannover. Der Südschnellweg ist am Dienstagmorgen wieder befahrbar. Die Strecke war in beide Richtungen wegen Bauarbeiten an einer Eisenbahnbrücke im Bereich Waldheim gesperrt. Die Maßnahme wird wie geplant am Dienstag gegen 4 Uhr beendet sein. Das teilt eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit. Der Verkehr war seit Donnerstag eingeschränkt und über das Wochenende komplett gesperrt. Teilweise kam es zu Staus. Das befürchtete Verkehrschaos am Montag blieb allerdings weitestgehend aus.

Trotzdem müssen sich Autofahrende auf weitere Einschränkungen einstellen: Eine zweite Sperrung des Südschnellwegs ist ab dem 7. April geplant, ebenfalls für vier Tage. Dann gehen die Sanierungsarbeiten an der Eisenbahnbrücke weiter. Die zurückgebaute Mittelleitplanke auf dem Südschnellweg wird bis dahin nur durch einen mobilen Anprallschutz ersetzt.