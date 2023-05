﻿Kurzfristige Bauarbeiten: A37 bei Hannover am Mittwoch bis zum Abend gesperrt

Hannover. Wer am Mittwoch, 17. Mai, aus Richtung Celle mit dem Auto zur Arbeit und nach Feierabend wieder dorthin nach Hause fährt, muss dafür jeweils einen kleinen Umweg in Kauf nehmen. Der Grund: Die Autobahn 37 ist in dieser Fahrtrichtung von 6 bis 19 Uhr zwischen dem Kreuz Hannover-Buchholz und dem Kreuz Hannover-Kirchhorst gesperrt.

Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt ab dem Kreuz Hannover-Buchholz auf die A2 bis zum Kreuz Hannover-Ost und von dort auf die A7 bis zum Kreuz Hannover-Kirchhorst auf die A37 zurück – und umgekehrt. Als Grund für die Sperrung des rund drei Kilometer langen Teilstücks nennt die Autobahn GmbH „die kurzfristig notwendige Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche auf rund 1,5 Kilometern Länge“.

A37 bei Hannover: Sanierungsarbeiten bis Ende 2025

Die A37 im Nordosten Hannovers wird derzeit saniert, bereits im April haben die Hauptarbeiten bei der Grunderneuerung begonnen. Noch bis Ende 2025 müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer darum auf Einschränkungen in diesem Bereich einstellen.

