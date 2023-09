﻿A2 bei Hannover: Ab Freitagabend Auffahrten bei Langenhagen gesperrt

Kostenfrei bis 18:11 Uhr lesen

Verkehr

In der Nacht auf Sonnabend können Autofahrerinnen und Autofahrer nicht über die Flughafenstraße auf die A2 auffahren. Der Grund hierfür sind Instandsetzungsarbeiten an der Anschlussstelle Langenhagen. Diese beginnen bereits am Freitag um 19 Uhr.