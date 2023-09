Kostenfrei bis 15:27 Uhr lesen

Laatzen

Neuer Musikschulleiter Enders strebt Konzerte auf P2 und in der Leinemasch an

Der neue Musikschulleiter Jörg Enders hat sich in Laatzen einiges vorgenommen. Er will die Schülerzahl von 1300 erhöhen und strebt neue Kooperationen sowie Auftrittsorte an, wie auf dem P2 und in der Leinemasch.