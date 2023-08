Ein Wochenende lang: Weidetorbrücke für Vermessungen für alle Fahrzeuge gesperrt

Hannover-Wettbergen

Mann sticht 29-Jährige in Wurstbasar-Filiale nieder – Polizei vermutet Beziehungstat

Messerattacke in Hannover-Wettbergen: In einer Wurstbasar-Filiale hat am Dienstag, 22. August, ein 26-Jähriger eine Mitarbeiterin niedergestochen und schwer verletzt. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht.