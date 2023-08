Woche der Diakonie

Sie kommen „#Aus Liebe“ mit der Rikscha nach Wunstorf

Mit Wunstorfern ins Gespräch kommen wollen Janet Breier und Annette Holaschke. Die Kirchensozialarbeiterinnen radeln vom Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf zur Woche der Diakonie in Wunstorf per Rikscha. Los geht die Veranstaltungsreihe rund um die Stadtkirche am Sonntag, 3. September.