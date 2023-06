﻿Hannover: „Sport im Park“ hat begonnen

Sport und Freizeit

Ab sofort finden fast jeden Tag Sportangebote in den Grünanlagen in Hannover statt. Bei „Sport im Park“ bieten verschiedene Vereine einen Einblick in ihre Sportarten an.

Kathrin Sack WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket