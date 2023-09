﻿„Sportscheck Run“ Hannover: Mit Tempo im Dunkeln durch die Stadt

Einige schlafen, lesen ein Buch oder gehen ins Restaurant – andere laufen nachts durch die Innenstadt von Hannover: Die 20. Auflage des Sportscheck-Nachtlaufs am Freitagabend begeistert dieses Jahr wieder viele sportliche Menschen. Und die Autos müssen draußen bleiben.

Hannover. Eine Schlange reiht sich vom Opernplatz bis zur Kröpcke-Uhr, bevor der Nachtlauf beginnt: Die Nachtläufer dehnen sich, tanzen herum und schauen auf ihre Strecke, während laute Musik ertönt. Die Innenstadt ist weiträumig gesperrt, noch bis 3 Uhr in der Nacht sind Verkehrsbehinderungen möglich. „Ich bin bereit, meine Zeit vom letzten Jahr zu übertreffen“, sagt eine Läuferin. Die 20. Auflage des „Sportscheck Run“ am Freitag, 22. September, kommt gut an. Die Menschen jubeln laut, bevor es losgeht. Als der Startschuss fällt, rennen alle mit Leidenschaft los – in ihren blauen Sportscheck-T-Shirts.