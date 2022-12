Die Stadt rechnet mit weiteren Flüchtlingen und hat zwei neue Not-Unterkünfte vorgeschlagen: die leer stehende Feuerwache 10 und die verwaiste „Blaue Schule“ in Bemerode. Mehr als 2,5 Millionen Euro muss die Stadt in Umbaumaßnahmen stecken – für eine zweijährige Nutzung.

Hannover. Die Stadt schafft zwei weitere Notunterkünfte für die Unterbringung von Geflüchteten: Als kurzfristig realisierbar stuft sie die „Blaue Schule“ in Bemerode und das Gebäude der Feuerwache 10 in der Calenberger Neustadt ein. Grund ist, dass die Stadt im kommenden Jahr weitere Geflüchtete erwartet, die sie aufnehmen muss. Die Messehalle 9, in der bis zu 2500 Geflüchtete untergebracht werden können, hat die Stadt nur bis März 2023 angemietet. Eine Verlängerung ist nicht geplant, da die Messe das Gebäude dann wieder braucht.