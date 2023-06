﻿Weniger Sicherheit in Flüchtlings- und Obdachlosenheimen: Stadt Hannover spart bei Security

Hannover. Die Stadt Hannover will bei der Sicherheit in Obdachlosen- und Flüchtlingswohnheimen sparen. Tagsüber zwischen 8 und 16.30 Uhr sollen in allen Unterkünften keine Sicherheitsleute mehr aufpassen. Der Einsatz der Securitykräfte soll sich auf Nächte und Wochenenden beschränken. Das hat die Stadt kürzlich auf Anfrage von Adam Wolf, Piraten-Vertreter im Rat, mitgeteilt. „Die Anwesenheit des Sicherheitsdienstes wird in unseren Notunterkünften sowie Gemeinschaftsunterkünften reduziert“, sagte Sozialdezernentin Sylvia Bruns (FDP) in der entsprechenden Sitzung. Die Ratspolitik muss dem Vorhaben noch zustimmen.

Einsparungen von vier Millionen Euro jährlich

Die Stadt verspricht sich von der Maßnahme Einsparungen in Höhe von knapp 4 Millionen Euro jährlich. Die Idee stammt aus der sogenannten Aufgabenkritik. Dabei überprüft die Verwaltung, wo sie bei sich selbst den Rotstift ansetzen kann. Anlass ist die desolate Haushaltslage mit einem Defizit in dreistelliger Millionenhöhe.

Die Stadt beauftragt erst seit 2015, dem Jahr der ersten Migrationswelle, private Sicherheitsfirmen mit Wachdiensten in Flüchtlings- und Obdachlosenwohnheimen. In den Jahren zuvor verzichtete die Stadt auf Security in Unterkünften. Derzeit stelle man für Heime mit bis zu 50 Personen eine Sicherheitskraft ab, sagt Bruns. In größeren Unterkünften erhöhe sich entsprechend die Zahl der Ordnungskräfte.

„Ein hoher Kostenfaktor“

In manchen Unterkünften, etwa im ehemaligen Gebäude der Firma AS Solar in Bornum, wo knapp 300 Schlafplätze für Flüchtlinge entstanden sind, muss die Stadt dem Vernehmen nach 14 Sicherheitsleute rund um die Uhr unterhalten – nicht weil dort viele Konflikte drohen, sondern aus Gründen des Brandschutzes. „Security ist insgesamt ein hoher Kostenfaktor“, heißt es aus dem Rathaus.

Im Sozialdezernat ist man sich sicher: Es gibt viele Wohnheime, in denen deutlich weniger Sicherheitsleute vonnöten sind und in denen es seit Jahren ruhig zugeht. „Dort hat die Security praktisch nichts zu tun und nimmt sozialarbeiterische Aufgaben wahr“, sagt eine Rathausmitarbeiterin. Bei Eskalationen müsse ein Sicherheitsdienst ohnehin die Polizei verständigen, wie kürzlich in einer Einrichtung in Vinnhorst, wo die Polizei einen Mann angeschossen hatte. Dem Vernehmen nach sollen alle Wohnheime zu keinem Zeitpunkt sich selbst überlassen bleiben. Entweder ist tagsüber ein Sozialarbeiter anwesend oder nachts sowie an Wochenenden eine Sicherheitskraft.

In manchen Unterkünften will die Stadt weiterhin tagsüber Wachleute postieren. Nach Informationen dieser Zeitung handelt es sich um solche Einrichtungen, die bereits Anfeindungen von außen ausgesetzt waren, etwa die Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Schulzentrum Ahlem. Dort sollen Rechtsextreme vor dem Eingang Parolen gebrüllt und Nazi-Aufkleber an Laternenpfähle geklebt haben. Auch Unterkünfte, in denen aufgrund der Zusammensetzung ihrer Bewohner Konflikte entstehen, will die Stadt von der neuen Regelung ausnehmen.

In der Ratspolitik stößt das Vorhaben überwiegend auf Zustimmung. „Sicherheitsdienste können dort eingespart werden, wo die Situation nicht konfliktträchtig ist“, sagt Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin. Jedoch dürfe das nicht dazu führen, dass Sozialarbeiter Wachdienste übernehmen. Auch die SPD trägt das Konzept grundsätzlich mit. „Security kostet viel Geld, das man anderweitig sinnvoll ausgeben könnte“, sagt SPD-Sozialexperte Robert Nicholls. Die CDU meint, dass in größeren Unterkünften und in Brennpunkten Sicherheitsdienste weiterhin benötigt werden, in kleineren Heimen eher nicht. Piraten-Vertreter Adam Wolf kritisiert das Vorhaben. Die Stadt wolle dort sparen, wo es die größten Probleme gebe. Er schlägt vor, eine Art Bereitschaftsdienst für Sicherheitsleute einzurichten.

